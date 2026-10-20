Madres de Soacha tendrán bóvedas a perpetuidad para sus hijos asesinados en Norte de Santander

Como una acción que contribuye a la restauración de los daños del conflicto, la JEP formalizó el trámite para que Madres de Soacha cuenten con una bóveda a perpetuidad para los cuerpos de sus hijos, en el marco del Subcaso Norte de Santander, del Caso 03.

Se trata de seis jóvenes que fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo, durante el conflicto armado.

La asignación de las bóvedas y el traslado de estas víctimas responden a las solicitudes que sus familiares elevaron ante la Jurisdicción y a distintas entidades, con el propósito de contar con un lugar digno y permanente para su sepultura. Esta medida representa un avance concreto en la atención de sus necesidades y busca evitar que las familias continúen afrontando las dificultades económicas y administrativas asociadas a la permanencia de sus seres queridos en cementerios públicos y privados.

Las víctimas

Las seis víctimas son Julián Oviedo Monroy, Elkin Gustavo Verano Hernández, Jader Andrés Palacio Bustamante, Joaquín Castro Vásquez, Daniel Alexander Martínez y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, jóvenes de Soacha engañados y trasladados hasta Norte de Santander donde fueron asesinados.

Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, recordó el lugar que su hijo ocupa en su vida: “Tú fuiste la luz de mis ojos, tú fuiste la alegría de mi vida”. Al hablar de los años transcurridos desde su asesinato, expresó el profundo impacto de su ausencia y agradeció las gestiones que hicieron posible recuperar a su hijo y trasladarlo a una bóveda a perpetuidad. También pidió que este esfuerzo continúe para que otras familias puedan encontrar a sus seres queridos y recibir el apoyo que necesitan.

Gloria Astrid Peláez Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, agradeció que se hiciera posible la recuperación de su hijo y pidió que la atención institucional llegue también a otras familias buscadoras. “Muy agradecida por haber hecho posible la recuperación de los restos de mi hijo. Y también decirles que, por favor, no olviden que ustedes tienen la posibilidad de ayudar a muchas personas.

No solo nosotras; hay mamitas que ni siquiera han empezado a hacer el proceso y necesitan mucho”, señaló.

Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y habló de la dificultad que representa para una madre perder a un hijo en estas circunstancias. “No tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por nosotras, las víctimas de Soacha y Bogotá”, expresó.

Lea también: Paola Holguín, ministra de Cultura, será citada al Congreso por polémica del Museo Nacional

El trabajo de la JEP

También recordó que el dolor y la ausencia permanecen, y destacó el valor del apoyo de sus familiares y de otras madres que han compartido esta lucha. Durante un acto de dignificación, realizado este viernes 16 de octubre en la JEP, en Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entregó a las familias de las víctimas los certificados de asignación de las bóvedas a perpetuidad.

Esta medida que contribuye a la restauración fue posible por medio de las gestiones adelantadas por el despacho de la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, y al trabajo articulado con entidades del orden nacional y distrital.

Este proceso incluyó reuniones con las familias y sus representantes judiciales, visitas a cementerios, revisión de documentación y coordinación de los procedimientos necesarios para los traslados y la asignación de los nuevos lugares de sepultura en condiciones dignas y garantizando la acción sin daño.

Lea además: El país necesita un líder que una y no divida: senador Héctor Olimpo

La magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano destacó la persistencia de las familias y la responsabilidad institucional de responder a sus solicitudes. “La búsqueda es una de las actividades más importantes para una sociedad que intenta dejar atrás los horrores de la guerra para vivir en el esfuerzo cotidiano de la paz y la reconciliación”, afirmó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .