Menos integrantes y más arriendo, la tendencia demográfica que rediseña los apartamentos en Colombia

La forma de habitar en Colombia está evolucionando y el sector inmobiliario enfrenta el reto de responder a demandas cada vez más diversas.

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el promedio de habitantes por hogar cayó de 3,10 en 2019 a 2,82 en 2025. Asimismo, el 40,8% de las familias en el país vive en arriendo o subarriendo, una cifra que escala al 57,4 % en Bogotá.

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Esta tendencia hacia hogares más reducidos y cambiantes impulsa la demanda de inmuebles con distribuciones más eficientes y áreas adaptables a nuevos estilos de vida.

Así pues, esta transformación está llevando a las constructoras a replantear el diseño de la vivienda, buscando un equilibrio entre la funcionalidad de los espacios privados y el aprovechamiento de las áreas compartidas, donde la flexibilidad de integrar ambientes, ampliar las zonas sociales o destinar un espacio a distintas actividades permite que la distribución interior tenga un papel más activo en la experiencia de quienes habitan una vivienda.

Un ejemplo de este enfoque es Aria Living, un proyecto de Constructora Colpatria que integra apartamentos de una y dos habitaciones con más de 3.500 m² de zonas comunes dotadas. Su propuesta incluye espacios como Social Kitchen, áreas de coworking, Sports Bar, gimnasio, piscina y zonas de movilidad alternativa, concebidos para diferentes actividades cotidianas.

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“En las tipologías de dos habitaciones, es posible ampliar la zona social al integrar la segunda alcoba, mientras que en los apartamentos de una habitación se puede crear un concepto abierto. Además, el diseño cuenta con ventanales de más de 2 metros y una altura libre de 2,35 metros para maximizar la entrada de luz natural”, señaló la gerente de Mercadeo en Colpatria, Claudia Liliana Rendón Martínez.

Cabe mencionar que las preferencias de los compradores también ponen el diseño y la movilidad en la conversación.

El aumento de personas que viven solas, pasando del 18,4% en 2022 al 20,2 % al cierre de 2025, según el DANE, confirma que hoy uno de cada cinco hogares en Colombia es unipersonal.

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