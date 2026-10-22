El recorrido criminal de alias Resorte, pasó por tres grupos armados antes de ser abatido en Chinácota

Durante años, alias Resorte acumuló un historial criminal que lo convirtió en un viejo conocido de las autoridades de Norte de Santander. Su recorrido por tres organizaciones delincuenciales, sus pasos por prisión y su regreso a las calles marcaron una trayectoria que terminó en Chinácota, donde fue dado de baja durante un operativo del Gaula Militar y Policía.

Haciendo honor a su alias, Ricardo Trigos Peñaranda pasó por tres grupos criminales en menos de 10 años. Incluso estuvo en prisión y posteriormente recuperó la libertad de manera sorpresiva. Sin embargo, al parecer, la vida criminal nunca dejó de atraerlo, hasta que encontró la muerte.

Hace unos 16 meses, Resorte habría solicitado beneficios a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero estos le fueron negados.

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La muerte en el operativo

Según se conoció, las autoridades recibieron información sobre la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía que comunica La Garita con La Mutis, en jurisdicción de Los Patios. Por este motivo, instalaron un punto de control en la zona.

Fue entonces cuando los uniformados requirieron una camioneta para una revisión rutinaria. En su interior viajaba Trigos, quien, según la información conocida, habría accionado su arma contra los militares, lo que obligó a los integrantes de la Fuerza Pública a responder. El hombre murió en el lugar. Los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Su cuerpo quedó tendido a varios metros de la camioneta, en un camino de tierra de la vereda Palo Colorado, en Chinácota. Los uniformados aseguraron la escena e incautaron el vehículo, una pistola y un proveedor.

Al revisar el cuerpo, encontraron su documento de identidad y consultaron sus antecedentes en los sistemas institucionales. Allí figuraban anotaciones por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se refirió al resultado del operativo. “Con este resultado golpeamos directamente las finanzas criminales y la capacidad logística y operativa del Eln. Les estamos quitando sus cabecillas, sus armas y sus fuentes de financiación”, publicó en su cuenta de X.

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Su rol actual

Resorte tenía un amplio historial criminal y, según las investigaciones, actualmente estaría vinculado al Eln.

“Era el coordinador de extorsiones, financiero y de apoyo logístico del Eln en Norte de Santander. Desempeñaba actividades criminales relacionadas con finanzas, extorsión y coordinación de acciones criminales en Cúcuta y su área metropolitana”, señaló el coronel John Jairo Solano, segundo comandante de la Trigésima Brigada del Ejército.

Según las autoridades, era cabecilla del Frente de Guerra Urbano Nacional Reinaldo Ardila Gómez.

Al parecer, el hombre se había convertido en uno de los articuladores de las acciones extorsivas contra comerciantes en la zona fronteriza con Venezuela. El Ejército también señaló que, desde el año pasado, participaría en actividades relacionadas con secuestros, homicidios y tráfico de estupefacientes.

El historial

Resorte estaba en libertad desde 2023, cuando salió de prisión por vencimiento de términos, apenas dos años después de haber sido capturado en Aguaclara, zona rural de Cúcuta, en marzo de 2021.

En esa oportunidad, la detención se produjo durante un operativo conjunto de la Policía y el Ejército en una finca de ese sector. Allí fueron detenidos una mujer y cuatro hombres, quienes fueron sorprendidos con cuatro pistolas, un arma larga, granadas, proveedores y otros elementos.

El grupo fue judicializado por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y otros delitos.

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Rastrojos y Pelusos

Para entonces, Resorte era uno de los cabecillas de la organización criminal Los Rastrojos. Incluso, durante el año que habría pertenecido a ese grupo, cambió su alias de Resorte por el de Mario, aparentemente como una estrategia para evitar que lo relacionaran con la organización criminal a la que había pertenecido anteriormente.

Sin embargo, la información judicial señala que el hombre habría ingresado a Los Pelusos en 2017, dando inicio a un recorrido criminal que se habría prolongado durante casi una década.

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Equipo periodístico

Dentro de los antecedentes judiciales de Resorte o Mario figura la retención de un equipo periodístico de La Opinión.

El hecho ocurrió el 19 de marzo de 2020, cuando los comunicadores se desplazaban a cubrir un doble homicidio en la zona rural de Cúcuta. Tras ser interceptados e intimidados por integrantes de estructuras armadas, fueron retenidos contra su voluntad durante cuatro horas en una zona boscosa.

En aquel momento, Mario se presentó ante los periodistas, vestido con un chaleco antibalas y armado con un fusil. Según los antecedentes del caso, utilizó a los periodistas como canal para enviar un mensaje desafiante a la Fuerza Pública, en medio de la disputa territorial que sostenía la estructura armada a la que pertenecía.

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