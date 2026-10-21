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Autoridades verifican muerte de guerrilleros en el Catatumbo tras enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc
Veedores de derechos humanos indican que al menos diez cuerpos fueron encontrados en zona rural de Tibú.
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crojas
Autoridades verifican muerte de guerrilleros en el Catatumbo tras enfrentamientos entre el Eln y las disidencias
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Miércoles, 21 de Octubre de 2026

Los continuos enfrentamientos que desde hace 21 meses sostienen los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc siguen dejando víctimas mortales en Norte de Santander.

De acuerdo con el veedor de derechos humanos, Olguín Mayorga, en el kilómetro 19 de la vía hacia el corregimiento de La Gabarra, que pertenece al municipio de Tibú, fueron encontrados al menos 10 cuerpos de integrantes de estos grupos al margen de la ley.

Lea: Capturan a dos hombres señalados por el asesinato de un patrullero de la Policía en Ocaña

Por su parte, Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz, indicó que este momento se encuentran verificando los reportes de los habitantes y veedores para establecer los detalles de estos hechos.

 

"Hemos visto las imágenes de redes sociales, estamos verificando esta información y esperando respuestas", indicó.

Se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial sobre lo ocurrido y aclaren si se han presentado afectaciones a la población civil o restricciones en la movilidad por este corredor vial.

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