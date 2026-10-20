En Chinácota, Norte de Santander, dan de baja a alias Resorte, señalado integrante del Eln

La muerte en enfrentamiento de Ricardo Trigos Peñaranda, alias Resorte, señalado cabecilla del Eln y con un amplio historial criminal en Norte de Santander, representa un golpe a las finanzas y al componente armado del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez. Su nombre también quedó ligado a un episodio que marcó a La Opinión tras la retención de dos de sus periodistas durante cuatro horas, en marzo de 2020.

El resultado operacional, en las últimas horas, se produjo en desarrollo de la operación Estabilidad Olimpo Número 010, cuando tropas del Ejército, con el apoyo del BAFUR2 y en coordinación con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), sostuvieron un combate en la vereda Palo Colorado, en zona rural del municipio de Chinácota, a 40 kilómetros de Cúcuta.

Tras las labores de inspección técnica y los actos urgentes adelantados, las autoridades confirmaron la identidad del fallecido. En su poder hallaron un arma corta, munición, dos teléfonos celulares y una camioneta.

En los registros judiciales, Resorte acumulaba anotaciones por concierto para delinquir, tráfico de armas, homicidio y secuestro extorsivo.

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El pasado criminal

Para las autoridades y los organismos de seguridad, la trayectoria delictiva de Trigos Peñaranda refleja la transformación de las estructuras criminales en la frontera.

Durante su paso por el paramilitarismo, fue presuntamente uno de los cabecillas de la banda criminal Los Rastrojos y también habría pertenecido al Ejército Popular de Liberación (EPL), organización en la que adoptó el alias de Mario, como una estrategia para evadir a las autoridades, en medio de una trayectoria criminal que se extendió durante casi dos décadas en la región.

Con el debilitamiento de Los Rastrojos y las sucesivas caídas de sus principales mandos, entre ellos alias Brayan, Guacamayo, Páez y Camaleón, Trigos habría migrado a las filas del Eln, donde habría asumido responsabilidades relacionadas con las economías ilícitas, las extorsiones y el narcotráfico en Cúcuta y su área metropolitana.

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Equipo periodístico

Dentro de los antecedentes judiciales de Resorte o Mario figura la retención del equipo periodístico.

El hecho ocurrió el 19 de marzo de 2020, cuando los comunicadores se desplazaban a cubrir un doble homicidio en la zona rural de Cúcuta. Tras ser interceptados e intimidados por integrantes de estructuras armadas, fueron retenidos contra su voluntad durante cuatro horas en una zona boscosa.

En aquel momento, Mario se presentó ante los periodistas, vestido con un chaleco antibalas y armado con un fusil. Según los antecedentes del caso, utilizó a los periodistas como canal para enviar un mensaje desafiante a la Fuerza Pública, en medio de la disputa territorial que sostenía la estructura armada a la que pertenecía.

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