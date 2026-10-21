Buscan a soldado que habría asesinado a varios militares en el estado Táchira, Venezuela

Un soldado del Ejército venezolano disparó contra sus compañeros la noche del martes 20 de octubre de 2026 en una instalación militar ubicada en Santo Domingo, municipio Fernández Feo, en el estado Táchira. El ataque dejó tres militares muertos y otros tres heridos, según un reporte preliminar difundido en redes sociales.

De acuerdo con la información atribuida a cuentas vinculadas a las Fuerzas Armadas venezolanas, el hecho ocurrió hacia las 7:30 de la noche en la alcabala de prevención de la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero.

El presunto agresor fue identificado como Raymond Paz, integrante del contingente de enero de 2025, quien habría accionado su arma de dotación contra sus compañeros. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como el teniente Víctor Moreno, quien falleció durante su traslado al Hospital o Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Piñal; el sargento segundo Crismar Medina Puerta y el sargento segundo Richard Espinosa Borges.

Entre los heridos se encuentran el teniente Jhogliver Guillén, quien sufrió una lesión en el hemitórax izquierdo; la sargento segundo Deimar Alejandra Merchán Gelves y el sargento segundo Jesús Fernando Cordero Pacheco.

Según el reporte preliminar, después de disparar contra sus compañeros, el soldado escapó de las instalaciones militares y permanece prófugo. La información señala que huyó con un fusil AK-103 y dos cargadores. Su paradero es desconocido.

Tras lo ocurrido, las autoridades militares y los organismos de seguridad habrían activado un operativo de búsqueda en la zona sur del estado Táchira, además de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones militares, ubicadas junto al aeropuerto de Santo Domingo.