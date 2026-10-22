Hallan sin vida al padre de la viuda del cantante Yeison Jiménez

Las autoridades confirmaron este miércoles 21 de octubre el hallazgo sin vida de José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez. El hombre, de 59 años, fue encontrado en una zona rural del municipio de Pensilvania, en el oriente de Caldas.

El caso generó conmoción entre los habitantes de esta población, de donde era originaria la familia Restrepo y donde el hombre residía, según informó La Kalle.

De acuerdo con las primeras informaciones divulgadas por medios locales, el cuerpo fue localizado alrededor de las 10:30 de la mañana en el sector conocido como Los Tanques. Un ciudadano que transitaba por el lugar habría advertido la presencia del cadáver y dio aviso a las líneas de emergencia.

Tras recibir la alerta, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios judiciales se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica correspondiente.

Por ahora, las circunstancias en las que ocurrió la muerte no han sido esclarecidas. Las autoridades no han confirmado si el cuerpo presentaba heridas o signos de violencia, por lo que no se ha establecido si se trató de una muerte violenta o por causas naturales.

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El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde se practicará la necropsia que permitirá determinar las causas del fallecimiento. Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece bajo investigación judicial.

¿Qué se sabe sobre la familia de Sonia Restrepo?

Hasta la tarde de este miércoles, Sonia Restrepo no se había pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre ni había publicado un comunicado en sus redes sociales. Según La Kalle, la familia ha mantenido reserva frente a lo ocurrido.

La noticia se conoce en un año especialmente difícil para Restrepo, quien perdió a su esposo, el cantante de música popular Yeison Jiménez, en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026.

En ese siniestro también murieron cinco integrantes del equipo de trabajo del artista, una tragedia que impactó a sus seguidores y al mundo de la música popular colombiana.

Desde entonces, los seguidores del cantante han expresado mensajes de solidaridad con su familia. Tras conocerse el fallecimiento del padre de Sonia Restrepo, las muestras de condolencia volvieron a multiplicarse en redes sociales.

Tomado de El Colombiano.

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