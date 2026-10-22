La Sinfonía de los Bichos Raros convierte a los monstruos en héroes

El universo musical de la agrupación colombiana Puerto Candelaria se prepara para su debut en el cine, este 22 de octubre. Tras su estreno en el principal Festival de Cine Fantástico del Mundo, este jueves estará en distintas salas de cine del país su primer largometraje.

La Sinfonía de los Bichos Raros es una idea original de Puerto Candelaria y cuenta con la dirección creativa de Juancho Valencia, bajo la dirección de Julián Duque y Felipe Martínez, y que hace unas semanas se presentó en la selección Family en el Festival Sitges, una de las más importantes citas anuales del cine fantástico en el mundo.

Se trata de una producción realizada completamente en Colombia, sin uso de inteligencia artificial, siendo una muestra de la capacidad de la industria local para crear universos cinematográficos con proyección internacional.

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Pocas producciones colombianas nacen como un universo creativo antes que como una película. Este largometraje comenzó en 2021 como un proyecto musical de Puerto Candelaria, que ya pasó por el teatro y la literatura, y ahora llega a Sitges con su estreno mundial.

Cuenta la historia de Macha, una cucaracha adolescente que sueña con ser cantante y que en contra de todo reúne a sus amigos, una pandilla de bichos raros para presentarse en un reality show de talentos humanos, convirtiéndose en una aventura sobre la amistad, la identidad, los sueños y la posibilidad de encontrar un lugar en el mundo.

La película es una coproducción entre Merlín Producciones, casa matriz de Puerto Candelaria; la productora audiovisual Diptongo Media Group y el canal regional Teleantioquia. La distribución está a cargo de Emotion. Fue grabada completamente en Medellín.

El elenco incluye a una de las vocalistas de Puerto Candelaria, Catalina Calle (Catt) como Macha, la rapera Kei Linch como Yeisy la araña y el cantante Rana, de Zona Prieta. También cuenta con la participación especial de Jacques Toukhmanian y Luces Velásquez. Los músicos de la agrupación también hacen parte del universo narrativo, incluido Eduardo González, quien interpreta al temible Docx.

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La banda sonora fue compuesta y producida por Juancho Valencia, ganador del Latin Grammy y creador de la historia y director creativo del proyecto, en Merlín Producciones.

“Creamos este universo desde la música y la diferencia, y ahora descubrimos que también puede dialogar con el cine fantástico internacional. Es una confirmación de que lo raro puede viajar muy lejos cuando se construye con identidad propia”, afirmó Valencia.

La llegada al cine no es el comienzo de La Sinfonía de los Bichos Raros, sino una nueva etapa de un universo que Puerto Candelaria construyó durante años.

La propuesta musical obtuvo una nominación al Latin Grammy en 2022 y su música alcanzó más de un millón de reproducciones en Spotify. Posteriormente, el universo llegó al teatro musical y al mundo editorial, con un libro interactivo, consolidando una comunidad alrededor de sus personajes y de una premisa poderosa: la dicha de ser raros, pero bien.

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