La canción de Harry Styles que habría estado guardada desde la muerte de Liam Payne

Harry Styles encontró una manera íntima de recordar a Liam Payne en el segundo aniversario de su muerte. Durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, el artista británico sorprendió a sus seguidores al interpretar por primera vez ‘What Is Enough’, una canción que había escrito en torno a la pérdida de su amigo y que hasta ahora no había compartido públicamente.

El momento tuvo un significado especial porque la presentación coincidió con el 16 de octubre, fecha en la que Payne murió en 2024, a los 31 años. Antes de cantar, Styles hizo una pausa para hablar de las personas que han dejado una huella importante en su vida y su carrera. Entre ellas mencionó a su antiguo compañero de banda, a quien recordó como uno de sus amigos.

La interpretación, en formato acústico, se convirtió así en un homenaje personal que el cantante había mantenido en privado durante dos años. Más allá de la música, sus palabras invitaron a reflexionar sobre la importancia de expresar el afecto y reconocer lo que significan las personas cercanas mientras todavía es posible hacerlo.

La canción que permaneció guardada durante dos años

‘What Is Enough’ no había sido presentada ante el público antes de aquella noche. Styles explicó que la escribió alrededor de la fecha de la muerte de Payne, por lo que su estreno en el segundo aniversario adquirió una carga emocional particular.

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La decisión de compartirla en vivo permitió a sus seguidores conocer una faceta más personal del duelo del artista. La canción se sumó a los gestos con los que los integrantes de One Direction han recordado a Payne, cuya muerte conmocionó a millones de admiradores de la agrupación.

Styles y Payne compartieron una etapa decisiva de sus vidas desde 2010, cuando ambos formaron parte de One Direction tras participar en el programa británico The X Factor. Junto a Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, construyeron una de las carreras más exitosas del pop durante la década de 2010, con giras internacionales y una enorme comunidad de seguidores. El grupo anunció una pausa indefinida en 2016.

Dos años de recuerdos para Liam Payne

Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Su fallecimiento dejó una profunda huella entre sus antiguos compañeros y sus seguidores, que han mantenido vivo su recuerdo a través de mensajes, homenajes musicales y publicaciones en redes sociales.

En el segundo aniversario, Niall Horan también dedicó un momento a su amigo durante uno de sus conciertos. En esa presentación se escuchó una grabación de la voz de Payne mientras Horan interpretaba ‘End of an Era’, un gesto que despertó reacciones entre los fanáticos de la banda.