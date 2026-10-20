El vinilo que suena y se puede comer: la apuesta de Bon Bon Bum con J Balvin

40 chupetas en la planta de La Paila, en el Valle del Cauca, fueron necesarios para crear el primer vinilo hecho con Bon Bon Bum y que realmente suene, pero además, que sabe a fresa y, según la compañía, no tiene antecedente conocido en la industria de la confitería.

Se trata de un disco de vinilo funciona gracias a surcos de pocas micras de profundidad. Al recorrerlos, la aguja convierte cada irregularidad en sonido.

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Colombina se propuso lograr lo mismo sobre caramelo duro, un material que se quiebra se humedece y se deforma con el calor. El resultado es un long play a escala real hecho por completo de Bon Bon Bum. Se pone en un tocadiscos, suena y conserva el sabor clásico a fresa de la chupeta que la marca vende desde hace décadas.

Según Mauricio Escobar Vukonic, vicepresidente corporativo de mercadeo de Colombina, no se conoce un objeto parecido en la industria de la confitería.

Este disco se le entregó a J Balvin y contiene la primera canción que grabó. Para la marca, la reacción del artista fue la mejor prueba de que el invento funcionaba.

"J Balvin probó de inmediato si el objeto realmente reproducía sonido apenas lo tuvo en las manos", contó Escobar Vukonic. Colombina no ha revelado los detalles técnicos del proceso.

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Hacer un disco reproducible en un material comestible obliga a resolver al mismo tiempo problemas de ingeniería de alimentos y de acústica. El caramelo tiene que quedar lo bastante rígido para soportar la aguja, los surcos tienen que tener la definición suficiente para guardar el audio y el sabor no puede perderse en el camino.

El LP es la pieza central de la colaboración entre Bon Bon Bum y J Balvin, que se está lanzando en 15 países. Una edición especial que representa de manera simbólica un pedacito de este disco que la marca entrega a Jose como reconocimiento al proceso que vivió antes de ser el artista, a esa persona que 'sintió su bum' y no se rindió ante las adversidades, por el contrario luchó por sus sueños hasta alcanzarlos.

El nuevo lanzamiento tiene empaque y chicle amarillo, la carita feliz de la identidad visual del artista grabada en el caramelo, pero el sabor es rojo fresa es el de siempre y el que más le gusta a J Balvin. Colombina proyecta vender 55 millones de unidades.

Este disco se suma a una serie de apuestas como las colaboraciones de producto con Tajín y Postobón, la Copa Bon Bon Bum y un equipo profesional de gaming, Bon Bon Bum Contra, entre otros. Ninguna de esas apuestas, sin embargo, había convertido el bombón en otro objeto.

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