Harry Potter regresa a Hogwarts: la nueva serie ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de la saga de Harry Potter, tanto de la colección de novelas como de la serie de películas, se preparan para iniciar el conteo regresivo cuando estén a dos meses del estreno de la nueva serie, 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

El 25 de diciembre de este año fue la fecha escogida por la plataforma de streaming HBO Max para el estreno de esta serie que en una primera temporada contará con ocho episodios, siendo una de las producciones más esperadas del año, por parte de los usuarios de esta plataforma.

De hecho, cada anuncio que se ha dado en torno a la producción de esta nueva serie, ha hecho que la saga de películas de Harry Potter vuelva a ser tendencia, así como el aumento de las ventas de los ejemplares de sus novelas.

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La primera temporada de la serie está protagonizada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). El elenco también incluye a John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid), entre otros.

Basada en los aclamados libros de J.K. Rowling, la serie cuenta con escritura y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá múltiples episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, así como David Heyman de Heyday Films.

Con una mirada poética y fiel a las páginas de los libros que cautivaron a generaciones, los fans ya han podido descubrir escenas que prometen ser inolvidables.

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En el corazón de la saga se encuentra el vínculo entre Harry, Hermione y Ron. La serie se dedica a construir esta conexión a través de los detalles, capturando desde los momentos compartidos en la sala común de Gryffindor hasta la valentía que une a tres jóvenes estudiantes y los convierte en una verdadera familia.

Comprometida con honrar la profundidad de los libros, la producción explora personajes, tramas secundarias y elementos del mundo mágico que quedaron fuera de las adaptaciones cinematográficas, ofreciendo una experiencia renovada tanto para los lectores de toda la vida como para una nueva generación de fans.

Más allá del encanto de Hogwarts, la historia explora los peligros que acechan al mundo mágico, incluido el aterrador encuentro con el trol.

Con un enfoque visual moderno y cinematográfico, la serie lleva los partidos de Quidditch a un nuevo nivel. Acompañando a Harry en su camino como buscador de Gryffindor, los espectadores sentirán la adrenalina de cada giro, persecución y maniobra aérea en secuencias llenas de magia y emoción.

Reuniendo a una talentosa nueva generación de jóvenes actores junto a grandes nombres del cine, la televisión y el teatro, la producción combina autenticidad con interpretaciones de primer nivel. Este trabajo también se refleja en el diseño de producción, con accesorios elaborados artesanalmente, vestuarios inéditos y una Hogwarts tangible, inmersiva y realista.

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