Yeymy Silva representará a Norte de Santander en el Reinado del Pan de Arroz en el Meta

Norte de Santander tendrá una candidata en el Reinado Nacional del Pan de Arroz 2026. Se trata de Yeymy Lizeth Silva Quintero, quien asumirá el reto de mostrar la identidad del departamento en este evento cultural que se llevará a cabo el 29 de octubre, en Restrepo, Meta.

La candidata cucuteña, estudia Licenciatura en Lenguas Extranjeras, en la Universidad Nacional en modalidad virtual. De esta manera, puede permitirse distribuir el tiempo entre lo académico y sus actividades como modelo.

Yeymy desde muy joven empezó en mundo del modelaje, más exactamente desde los seis años, gracias al apoyo de sus padres, llegando a participar en distintas actividades. Sin embargo al poco tiempo abandonó este camino.

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Aunque su regreso a este campo ocurrió este año, para la joven de 19 años, participar en este certamen significa mucho más que ganar una corona, pues requiere de mucha responsabilidad representar a su tierra en un escenario nacional, junto a otras candidatas, también representantes del Chocó, Sucre, Meta, Bogotá, entre otras.

“Es tanto un honor como una responsabilidad súper grande”, expresó al recordar el cambio que experimentó en su vida durante el último año.

Pasó de permanecer la mayor parte del tiempo en casa, concentrada en sus estudios, a involucrarse nuevamente en el mundo de las pasarelas, donde encontró la oportunidad de conocer personas, tener distintas experiencias y fortalecer su desarrollo personal.

“El modelaje fue como una salvación para mí, porque como yo estaba estudiando virtual, yo no salía de mi casa, no tenía amigos”, manifestó.

Fuera del modelaje y de sus responsabilidades, disfruta de otras actividades relacionada con el arte, como dibujar, pintar y leer. También se describe como una mujer directa que le gusta expresar sus opiniones.

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Reinado del Pan de Arroz

El Reinado Nacional del Pan de Arroz, que se extenderá hasta el primero de noviembre, reunirá a 10 candidatas, según Silva, en una programación de cuatro días que busca destacar la cultura de Restrepo y la tradición gastronómica que da nombre al reinado.

La agenda tiene en cuenta la imposición de bandas, presentaciones culturales, visitas a fábricas de productores locales, encuentro con artesanos, una cabalgata para las participantes, exhibiciones de moda y finalmente la coronación.

La gastronomía también tendrá un papel muy importante, especialmente el pan de arroz que es representativo de la región anfitriona.

Todas las candidatas tendrán la oportunidad de mostrar aspectos culturales del territorio que representarán. Yeymy, ya tiene preparada su propuesta para destacar a Norte de Santander, aunque, en dialogo con La Opinión, prefirió reservar los detalles para el momento de su presentación, que será una sorpresa.

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Asimismo, la joven ya tiene claro qué quiere enseñar sobre el lugar que la vio crecer, pues para ella “el nortesantandereano es bastante reconocible por su tono de voz, porque son echados pa’ lante. Esos son los valores que quiero resaltar de mi departamento”.

Por otro lado, la modelo durante su preparación para el certamen, tuvo que enfrentar desafíos personales. Uno de los más importantes fue aprender a no compararse constantemente con otras candidatas. Sin embargo, de aquí parte un lema que la compaña y quiso compartir con las chicas que se encuentran en esa situación: “antes de dudar, inténtalo primero, porque aunque no ganes, aunque no te vaya bien, la experiencia nadie te la va a quitar”.

Gracias a estas características y a su personalidad, Yeymy esperar afrontar su participación en el reinado y cumplir con su principal objetivo de lograr que los nortesantandereanos se sientan orgullosos de la digna representación del departamento.

Redacción: Daniela Bocarejo / Practicante de periodismo

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