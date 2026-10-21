¡Se lo tenían oculto! Ryan Castro descubrió que le habían estrellado un carro

Ryan Castro protagonizó un momento que despertó risas entre sus seguidores luego de participar en una dinámica con su equipo de trabajo, en la que escuchó varias anécdotas que sus colaboradores habían mantenido en secreto. Entre las confesiones apareció una que involucraba uno de sus vehículos: uno de los integrantes aseguró que lo había estrellado sin contarle lo sucedido.

La actividad, llamada ‘Escucho, pero no despido’, puso al artista frente a situaciones que ocurrieron mientras trabajaba con su equipo. Sentado de espaldas, debía escuchar los relatos de sus colaboradores y reaccionar al conocer detalles de los que no estaba enterado o que no le habían contado directamente.

Durante la conversación surgieron historias relacionadas con la organización de sus presentaciones, inconvenientes logísticos y decisiones que algunos integrantes tomaron sin informarle de inmediato.

Una de las primeras anécdotas estuvo relacionada con un video que necesitaban para uno de los conciertos más importantes del cantante. Uno de sus colaboradores reconoció que le había dicho que el archivo no estaba disponible, aunque en realidad sí existía, pero tenía otro nombre.

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La confesión provocó una reacción divertida de Castro, quien recordó que en aquel momento estuvo cerca de despedir a Jaime, el trabajador involucrado en esa situación.

¿Qué dijo Ryan Castro cuando se enteró del accidente de su carro?

La sorpresa llegó cuando otro integrante del equipo confesó que había estrellado uno de los vehículos del artista y decidió no contarle lo ocurrido. La tranquilidad con la que hizo la revelación provocó nuevas carcajadas durante la dinámica.

Castro quiso saber cuál de sus automóviles había resultado afectado. Su colaborador le respondió que se trataba del pequeño, una precisión que aumentó la curiosidad de quienes seguían la conversación.

Sin embargo, el cantante no reaccionó con el enojo que algunos podrían haber esperado. Por el contrario, se tomó la situación con humor y manifestó que ya conocía lo sucedido, aunque había preferido dejar pasar el asunto.

El momento llamó la atención por la manera en que el paisa manejó las confesiones. Más allá de las equivocaciones y los secretos de su equipo, la actividad permitió ver una faceta espontánea del intérprete, quien compartió las risas con sus colaboradores.

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Las reacciones tampoco tardaron en aparecer en redes sociales. Algunos usuarios destacaron su actitud y expresaron que les gustaría trabajar con un jefe que afrontara este tipo de situaciones con esa disposición.

Ryan Castro prepara su concierto de Halloween en Bogotá

Mientras el video circula entre sus seguidores, el artista se alista para presentar ‘Awooween’, un espectáculo programado para el sábado 31 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La cita está prevista para las 8:00 p. m., con apertura de puertas anunciada para las 6:00 p. m. La propuesta tendrá una temática inspirada en Halloween y una puesta en escena de 360 grados.

El evento también estará bajo seguimiento de las autoridades distritales por las preocupaciones relacionadas con el estado de la cancha del estadio. La organización deberá atender las medidas correspondientes para proteger el escenario deportivo.

Con esta presentación, Ryan Castro sumará otra cita importante a su agenda musical, mientras continúa generando conversación entre sus seguidores por momentos que muestran su personalidad fuera de los escenarios.

Tomado de El Universal.

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