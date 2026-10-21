Carlos Vargas pidió disculpas tras polémicos comentarios sobre María Alejandra López, Miss Universe Colombia 2026

La coronación de María Alejandra López como la nueva soberana de Miss Universe Colombia 2026 volvió a poner en el foco público sus más de diez años de trayectoria en los certámenes de belleza. Sin embargo, su triunfo se vio empañado por una reciente polémica surgida en el programa matutino La Red, de Caracol Televisión, debido a las apreciaciones de uno de sus conductores.

Durante la emisión del pasado sábado 17 de octubre, los presentadores debatían sobre el logro de la modelo e ingeniera industrial pereirana, de 32 años. En medio de la conversación, el presentador Carlos Vargas cuestionó abiertamente la insistencia de la candidata por competir durante tanto tiempo, sugiriendo en pantalla que su perseverancia respondía a necesidades personales que requerían atención profesional e insinuando la existencia de posibles vacíos emocionales de la infancia.

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Tales afirmaciones provocaron un inmediato rechazo entre los espectadores y usuarios de plataformas digitales, quienes criticaron que se juzgara la salud mental y las aspiraciones personales de la reina de belleza.

La retractación en redes sociales de Carlos Vargas

Reconociendo el impacto de sus palabras, Carlos Vargas acudió a sus redes sociales para emitir una aclaración formal. A través de sus historias de Instagram, el comunicador admitió haber sobrepasado los límites entre dar una opinión profesional y juzgar una vida ajena de la cual desconocía los detalles.

En su mensaje, el locutor asumió la responsabilidad total de sus comentarios sin buscar justificarse, señalando que nadie debería ser descalificado por luchar por sus metas. Asimismo, expresó su deseo de ser más reflexivo en el futuro y pidió perdón tanto a la soberana como a la audiencia que se sintió agraviada.

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Por su parte, la representante nacional respondió de manera pacífica ante la disculpa del presentador. La soberana replicó la publicación en sus perfiles asegurando que no guardaba ningún rencor y aprovechó el espacio para invitar al público a conocer el trasfondo de las personas antes de emitir juicios de valor.

De igual forma, la modelo hizo un ejercicio de introspección al admitir que en algún momento de su vida también ha cometido errores al juzgar a otros, concluyendo que lo verdaderamente valioso de las equivocaciones es la capacidad y la madurez para reparar las acciones.

Con información de El Universal.

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