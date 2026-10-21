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Johanna Fadul despierta curiosidad por el avance de su embarazo
La actriz compartió una fotografía de su pancita y lanzó una pregunta en redes sociales.
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crojas
Johanna Fadul despierta curiosidad por el avance de su embarazoJohanna Fadul despierta curiosidad por el avance de su embarazo
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 21 de Octubre de 2026

La reconocida actriz colombiana Johanna Fadul volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales tras despertar la profunda curiosidad de sus seguidores sobre el verdadero avance de su gestación. Luego de haber conmovido a la opinión pública con el anuncio de su maternidad, la artista interactuó con su comunidad digital al lanzar una particular pregunta: ¿cuántos meses de embarazo creen que tiene?

El pasado 15 de octubre, Johanna Fadul y su esposo, el cantante y actor Juanse Quintero, anunciaron con gran emoción que se encuentran a la espera de un nuevo integrante en su familia. Esta noticia tocó fibras sensibles entre sus admiradores, ya que la pareja vuelve a experimentar la ilusión de ser padres tras más de una década del doloroso fallecimiento de sus gemelas, Anabella y Antonella. Desde la confirmación, ambos han compartido abiertamente su alegría por esta nueva etapa.

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Las especulaciones sobre la llegada del bebé de Johanna Fadul

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz presumió su pronunciada pancita en una encantadora fotografía que dejó ver lo avanzado de su proceso. No obstante, lo que verdaderamente encendió las especulaciones fue el reto que propuso a sus fanáticos para que adivinaran el tiempo exacto de gestación

 

Tras la publicación, las respuestas no se hicieron esperar y gran parte de los internautas coincidió en que la actriz podría estar atravesando entre los cinco meses y medio y los seis meses de embarazo, tomando como referencia el tamaño del vientre expuesto en las imágenes.

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De ser acertadas las deducciones del público, el nacimiento del primogénito de la pareja se encontraría bastante cerca. A pesar de que la noticia se dio a conocer recientemente, las estimaciones sugieren que el bebé podría llegar al mundo en el transcurso de enero de 2027, apenas tres meses después del anuncio oficial.

Sin embargo, es importante resaltar que esta cronología corresponde únicamente a cálculos e hipótesis planteadas por la audiencia digital. Hasta la fecha, ni Johanna Fadul ni Juanse Quintero han revelado datos exactos sobre las semanas de gestación ni la fecha programada para el parto. Entre tanto, sus millones de fanáticos se mantienen al pendiente de cada actualización que la pareja comparte en este camino hacia la paternidad.

Con información de El Universal.

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