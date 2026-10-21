Johanna Fadul despierta curiosidad por el avance de su embarazo

La reconocida actriz colombiana Johanna Fadul volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales tras despertar la profunda curiosidad de sus seguidores sobre el verdadero avance de su gestación. Luego de haber conmovido a la opinión pública con el anuncio de su maternidad, la artista interactuó con su comunidad digital al lanzar una particular pregunta: ¿cuántos meses de embarazo creen que tiene?

El pasado 15 de octubre, Johanna Fadul y su esposo, el cantante y actor Juanse Quintero, anunciaron con gran emoción que se encuentran a la espera de un nuevo integrante en su familia. Esta noticia tocó fibras sensibles entre sus admiradores, ya que la pareja vuelve a experimentar la ilusión de ser padres tras más de una década del doloroso fallecimiento de sus gemelas, Anabella y Antonella. Desde la confirmación, ambos han compartido abiertamente su alegría por esta nueva etapa.

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Las especulaciones sobre la llegada del bebé de Johanna Fadul

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz presumió su pronunciada pancita en una encantadora fotografía que dejó ver lo avanzado de su proceso. No obstante, lo que verdaderamente encendió las especulaciones fue el reto que propuso a sus fanáticos para que adivinaran el tiempo exacto de gestación