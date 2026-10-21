Johanna Fadul despierta curiosidad por el avance de su embarazo

Tras la publicación, las respuestas no se hicieron esperar y gran parte de los internautas coincidió en que la actriz podría estar atravesando entre los cinco meses y medio y los seis meses de embarazo, tomando como referencia el tamaño del vientre expuesto en las imágenes.
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De ser acertadas las deducciones del público, el nacimiento del primogénito de la pareja se encontraría bastante cerca. A pesar de que la noticia se dio a conocer recientemente, las estimaciones sugieren que el bebé podría llegar al mundo en el transcurso de enero de 2027, apenas tres meses después del anuncio oficial.
Sin embargo, es importante resaltar que esta cronología corresponde únicamente a cálculos e hipótesis planteadas por la audiencia digital. Hasta la fecha, ni Johanna Fadul ni Juanse Quintero han revelado datos exactos sobre las semanas de gestación ni la fecha programada para el parto. Entre tanto, sus millones de fanáticos se mantienen al pendiente de cada actualización que la pareja comparte en este camino hacia la paternidad.
Con información de El Universal.
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