¿Qué le pasa a Emiro Navarro? El influenciador enciende las alarmas por su salud a días de Stream Fighters 5

Emiro Navarro compartió con sus seguidores una situación personal que atraviesa a pocas semanas de subir al ring en Stream Fighters 5. El creador de contenido reconoció que enfrenta días difíciles, marcados por el estrés, las preocupaciones y algunas molestias físicas que también han afectado su estado emocional.

La confesión la hizo a través de un mensaje dirigido a su comunidad de WhatsApp, en el que decidió hablar abiertamente sobre cómo se siente durante la preparación para el evento de boxeo entre figuras de internet.

“Nena, quiero serles muy sincero… Estoy pasando por unos días difíciles, con mucho estrés, angustia y sobre todo preocupaciones”, escribió el influenciador.

Navarro explicó que algunas circunstancias que no dependen de él se han sumado a las exigencias de su entrenamiento. Esta combinación, según contó, le ha generado tristeza y frustración en medio de los preparativos para una presentación que espera cumplir ante el público que lo acompaña.

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¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su salud física y mental?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su mensaje fue la referencia directa a su bienestar. El creador de contenido aseguró que no se encuentra en las mejores condiciones físicas y que también atraviesa dificultades emocionales.

“Mi salud física no está en un 100 % y mi mente también me juega una mala pasada”, manifestó.

Aunque habló de estas dificultades, no especificó qué problema físico presenta, si cuenta con un diagnóstico médico o si necesita modificar su rutina de entrenamiento. Tampoco anunció una decisión de retirarse de la competencia.

Por el contrario, Navarro expresó su intención de continuar con la preparación y ofrecer una presentación que responda a las expectativas de sus seguidores. También agradeció el respaldo que ha recibido durante este proceso.

“Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y de darles el mejor show posible”, señaló, al referirse a la ilusión que comparte con su comunidad por su participación.

La entrada al ring, otro pendiente para el influenciador

A las preocupaciones personales se suma un asunto relacionado con la puesta en escena de su combate: todavía no tiene un artista confirmado para acompañarlo durante su entrada al cuadrilátero.

“Por ahora no tengo artista para mi entrada y sigo buscando la manera de resolverlo de la mejor forma posible”, explicó en la publicación.

El influenciador no reveló con quiénes ha conversado ni qué alternativas contempla para resolver este pendiente. Sin embargo, dejó claro que continúa buscando una solución mientras avanza la preparación para el espectáculo.

¿Cuándo será la pelea de Emiro Navarro?

El combate está programado para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde Navarro se enfrentará al creador de contenido Valentino Lázaro, como parte de la quinta edición de Stream Fighters.

Navarro ganó reconocimiento nacional tras participar en La casa de los famosos Colombia y posteriormente llegó a MasterChef Celebrity, donde mostró otra faceta ante las cámaras.

Por ahora, el influenciador mantiene su compromiso con el evento y busca superar los obstáculos que ha encontrado antes de la pelea. Su mensaje, además de expresar las dificultades que atraviesa, dejó ver su intención de responder al cariño de quienes esperan verlo en el ring.

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