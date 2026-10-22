Superlitio y Nidia Góngora serán protagonistas musicales de los Premios Macondo 2026 en Cali

Cali se prepara, por primera vez, para ser la sede de la entrega de los Premios Macondo a lo mejor del cine colombiano en el último año, y se empiezan a conocer detalles de la ceremonia.

En la noche del próximo domingo, 25 de octubre, en el auditorio Alfonso Borrero Cabal de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, se realizará la ceremonia de estos galardones, que podrá seguirse, en vivo y en directo, a través de los ocho canales públicos regionales, así como la plataforma de streaming Ditu, Caracol Televisión HD2 y Caracol Internacional.

Cali hace parte fundamental de la historia, y también del presente, de la cinematografía colombiana, pero también de la música, que será protagonista en la entrega de estos premios que llegan a su edición número 14.

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Se ha confirmado que en esta noche del cine colombiano se contará con las presentaciones de la cantaora Nidia Góngora y la banda de Cali Superlitio, quienes aportarán dos miradas sonoras a una noche dedicada a reconocer el talento de la cinematografía nacional y a celebrar las raíces culturales del país.

Con 30 años de trayectoria, Superlitio ha construido desde Cali una identidad sonora propia, en la que confluyen el rock, la salsa, la electrónica y los ritmos latinoamericanos, completando ya 11 álbumes en estudio con ‘Días Perfectos’. Su relación con el cine colombiano también hace parte de este recorrido: la agrupación compuso la canción ‘Perro come perro’ para la película homónima de Carlos Moreno, un encuentro entre su exploración musical y el universo cinematográfico nacional.

"En esta edición de los Macondo, Superlitio rendirá un homenaje muy particular, a su estilo, a la salsa caleña: “la salsa que se baila, pero también se vive”, una expresión cultural que trasciende la música y se convierte en una fuente de alegría, encuentro y esperanza", asegura la directora de los Premios Macondo, Liliana Andrade.

Por su parte, Nidia Góngora, cantante, compositora y gestora cultural nacida en Timbiquí, Cauca, representa la fuerza de las músicas ancestrales del Pacífico colombiano. Su trabajo, tanto en solitario como al frente de Canalón de Timbiquí, contribuye a preservar y proyectar una herencia cultural en la que las voces, la marimba de chonta, los cununos, los bombos y el guasá mantienen vivas las tradiciones de sus comunidades y las conectan con nuevas generaciones.

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En esta edición de los Macondo, su voz acompañará uno de los momentos más significativos de la ceremonia: el In Memoriam, un homenaje a las personas del cine colombiano que fallecieron durante el último año.

"Su interpretación estará inspirada en una idea profundamente simbólica: que la memoria sea raíz y que, desde ella, juntos podamos volver a florecer", asegura Andrade. Será un momento para reconocer sus legados y recordar que el cine también se construye con las huellas de quienes han dedicado su vida a hacerlo posible.

La trayectoria de Nidia Góngora incluye trabajos discográficos como ‘Curao’, ‘Almas Conectadas’ y ‘Pacífico Maravilla’, además de presentaciones en escenarios internacionales como Glastonbury y Womad.

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Las presentaciones de ambos artistas proponen un encuentro entre dos expresiones musicales de un mismo territorio: desde la exploración contemporánea y la salsa caleña de Superlitio hasta las sonoridades ancestrales del Pacífico que representa Nidia Góngora. Dos caminos que reflejan la diversidad cultural del suroccidente colombiano y que, en el escenario de los Premios Macondo, se suman a una celebración dedicada al talento, las historias y las personas que dan vida al cine nacional.

Film Dreams Recording Orchestra será la encargada de ambientar musicalmente la gala de los Premios Macondo 2026 con piezas originales creadas especialmente para la ceremonia. El equipo, integrado por músicos, compositores, orquestadores e ingenieros de grabación especializados en producciones cinematográficas, combina sonoridades sinfónicas con sonidos de tradición colombiana y latinoamericana para crear música que aporta identidad y profundidad narrativa a las producciones audiovisuales. Su participación conectará la emoción de la música con las historias del cine colombiano.

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