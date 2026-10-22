Peaje de Lomitas en Villa del Rosario: ¿por qué no se ha ejecutado la orden de demolición?

La explosión de un carro bomba que destruyó parte de la infraestructura del peaje de Lomitas, también conocido como La Parada, en Villa del Rosario, la noche del 19 de febrero de 2025, no solo dejó varios heridos y daños materiales. El atentado abrió un nuevo capítulo en la prolongada controversia sobre el futuro de esta estación de cobro, cuyas estructuras permanecen en el centro de una disputa administrativa, urbanística y judicial.

A medida que se acerca el segundo aniversario del ataque, la principal controversia gira en torno a una orden de demolición en firme que, según los antecedentes expuestos por la Veeduría Flórez Opina, fue ratificada por el alcalde de Villa del Rosario, Juan Camilo Suárez, pero continúa sin ejecutarse. ¿Por qué?

La organización ciudadana cuestiona que la Administración municipal no haya tomado medidas efectivas para exigir su cumplimiento a la Unión Temporal de Peajes Nacionales (UTPN), responsable de las estructuras, como por ejemplo hacer efectiva una nueva multa por no dar cumplimiento al Auto 022 de 2025 de la Inspección de Policía de Villa del Rosario y a la Resolución 291 de la Alcaldía.

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El expediente tiene varios frentes abiertos. De un lado, están las actuaciones de la Inspección de Policía y la Alcaldía por presuntas infracciones urbanísticas. Del otro, las demandas promovidas por la UTPN y el Instituto Nacional de Vías (Invías), que pretenden dejar sin efecto las decisiones municipales y reclaman consecuencias económicas derivadas de la suspensión de las actividades de recaudo.

La disputa comenzó con las intervenciones en el peaje

El conflicto urbanístico se centra en las intervenciones realizadas en las instalaciones del peaje y en la discusión sobre los permisos requeridos para demoler, reconstruir u ocupar el espacio público.

De acuerdo con la explicación del veedor ciudadano Miguel Ángel Flórez Rivera, de ‘Flórez Opina’, las edificaciones administrativas de ladrillo y la estructura metálica de recaudo forman parte del conjunto denominado Caseta de Peaje. Por esa razón, sostiene que la discusión no puede limitarse a las casetas donde se recibe el dinero, sino que debe abarcar las demás construcciones permanentes que integran la infraestructura.

La controversia tomó forma cuando un ciudadano presentó una queja urbanística por las obras adelantadas sin las licencias que, según los argumentos expuestos por la veeduría, eran necesarias para intervenir las instalaciones. La Inspección de Policía dispuso la suspensión de los trabajos y abrió el procedimiento correspondiente.