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Recibos de pendientes, pero sin medicinas: las quejas en Cúcuta contra Cafam y Nueva EPS
Los usuarios le piden a la Superintendencia Nacional de Salud su intervención para que ponga fin a las demoras en la entrega de medicamentos.
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Cafam continúa entregando medicamentos incompletos a los usuarios de Nueva EPS./Foto Orlando Carvajal
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Miércoles, 21 de Octubre de 2026

Los pacientes de Nueva EPS en Cúcuta vuelven a enfrentar dificultades para acceder a los medicamentos formulados por sus médicos. Las entregas incompletas, las demoras que se prolongan durante meses y la falta de respuestas del operador farmacéutico Cafam obligan a algunos usuarios a comprar por su cuenta los fármacos que necesitan para continuar sus tratamientos.

Las quejas también incluyen dificultades para obtener autorizaciones de exámenes especializados y remisiones a centros asistenciales de cuarto nivel. 

Para quienes padecen enfermedades crónicas, la falta de uno o varios medicamentos puede alterar la continuidad del tratamiento y agravar sus condiciones de salud, según advirtieron usuarios consultados por La Opinión.

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Uno de los problemas señalados es que, de una fórmula médica con cuatro medicamentos, Cafam entrega dos o, en algunos casos, apenas uno. Por los restantes, los pacientes reciben comprobantes de pendientes que, según sus denuncias, no se traducen en entregas posteriores.

La situación representa una carga económica adicional para las familias que deben destinar parte de sus ingresos a comprar medicamentos que deberían recibir a través de su aseguramiento en salud. 

Quienes no cuentan con recursos suficientes quedan expuestos a nuevas demoras o a la interrupción de sus tratamientos mientras esperan una solución.

Antonio José González denunció que no ha recibido completos los medicamentos formulados para tratar la hipertensión que padece. 

Según afirmó, en el dispensario terminan entregándole fármacos diferentes de los que necesita.

“No entregan las medicinas que receta el médico, sino las que a ellos se les antoja”, manifestó el usuario.

Luis Fernando Pérez, otro paciente hipertenso, relató que el médico del programa de crónicos le formuló medicamentos para el control de su enfermedad, pero que, al acudir al dispensario de Cafam, no recibió la totalidad de la prescripción. Según su testimonio, le entregaron losartán, colchimedio e hidroclorotiazida, mientras que por otros medicamentos recibió comprobantes de pendientes. 

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Aseguró que esta situación se ha repetido durante los últimos tres meses. Pérez también cuestionó la negativa de Cafam a entregarle la rosuvastatina+ácido fenofíbrico. 

Según contó, en el dispensario le argumentaron que los laboratorios habían descontinuado el medicamento, afirmación que puso en duda porque, aseguró, lo encuentra disponible en todas las droguerías de la ciudad. Las dificultades no son recientes para todos los afiliados. Juana Rangel afirmó que desde octubre de 2025 le adeudan medicamentos que, hasta el momento de su denuncia, no le habían entregado. 

Solo pendientes entrega Cafam a los usuarios, de medicamentos que nunca termina entregando.

Demora en la entrega de medicamentos pendientes

Juan Carlos Ruiz, veedor de salud de la ciudad, aseguró que puso en conocimiento de los organismos de control y de la Superintendencia Nacional de Salud los incumplimientos que atribuye a Nueva EPS y Cafam.

El veedor señaló que los medicamentos pendientes deben ser entregados en los domicilios de los pacientes en un plazo máximo de 48 horas y denunció que ese término no se estaría respetando.

La demora resulta especialmente preocupante para quienes necesitan medicamentos de manera continua. 

Mientras esperan, algunos pacientes deben asumir el costo de comprarlos por su cuenta, con el impacto económico que esto representa, o afrontar el riesgo de interrumpir sus tratamientos. 

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Durante una visita de dos horas al dispensario de Cafam ubicado en la avenida 0, entre calles 13 y 14, en el barrio La Plaza, La Opinión observó la atención de 60 usuarios que acudieron a reclamar sus medicamentos. Ninguno recibió completa su fórmula médica. A todos les quedó pendiente uno o dos medicamentos y, en su lugar, les entregaron comprobantes de pendientes.

 “La cosa es que Cafam no los entrega jamás, situación que debe ser frenada por la Superintendencia Nacional de Salud”, manifestó María Teresa Gómez, afiliada a Nueva EPS.

 La Opinión consultó al gerente interventor de Nueva EPS, Roberto Solano Navarra,  sobre estas irregularidades, pero al cierre de esta edición el funcionario no emitió  ninguna respuesta.

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