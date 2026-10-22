Presupuesto 2027 ya es decreto: serán $634,95 billones

El Gobierno Nacional expidió, a través del Ministerio de Hacienda, el decreto que define el presupuesto de 2027. El documento se publicó tras el error de trámite en el Congreso y es el mismo texto que salió del primer debate en las comisiones económicas.



En total serán $634,9 billones, que serán distribuidos así: $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda y $88,14 billones para inversión.



En el fondo de todo se usarán $93 billones para Educación; $81,56 billones para Salud y Protección Social; $74,90 billones para Defensa y Policía; $67,42 billones para Trabajo, sector que incorpora obligaciones pensionales; $7,51 billones para Minas y Energía; y $21,67 billones para Transporte.



El presupuesto aprobado en las plenarias del Senado y la Cámara se fue abajo este miércoles luego de identificar que hubo un vicio de trámite.

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La decisión dejó sin validez traslados presupuestales que se aprobaron por el Congreso en la noche del lunes y madrugada del martes, en donde daban más recursos a la salud, para la crisis de energía, la seguridad y un recorte más al presupuesto de funcionamiento de la JEP.



Se debe destacar que, para la primera vuelta de la discusión del presupuesto, la discusión en comisiones económicas, el gobierno no había querido aceptar ninguna de las proposiciones modificatorias, como las que se votaron en las plenarias. En total hubo más de 800 proposiciones de inclusión de nuevas partidas, a las cuales el gobierno se opuso. Y que finalmente se cayeron.



Ante eso, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, defendió la posición del Gobierno. “Este Presupuesto General de la Nación que vamos a decretar hoy es el Presupuesto de la Verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”.

Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad a inversionistas, tenedores de bonos y a la comunidad financiera internacional, asegurando que “este presupuesto que decretamos recoge el esfuerzo de verdad y de ajuste fiscal que hoy necesita el país”.

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