Cristian se pudo ir en paz: la muerte lo esperaba al salir de una misa en Villa del Rosario

“Pueden ir en paz”, dijo el sacerdote al despedir a los feligreses de la parroquia San Judas Tadeo en Villa del Rosario. Acto seguido, Cristian Moncada Cuadros salió del templo, quizás con la tranquilidad de quien acaba de encomendarse a Dios, sin imaginar que la muerte lo esperaba escaleras abajo. Allí, a las afueras de la iglesia, los disparos rompieron la calma y le dieron el último adiós a quien conocían como Osito.

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El hombre cayó gravemente herido en las escaleras externas de este templo, ubicado en el barrio que lleva el nombre del santo. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Una última conversación con su pareja sentimental, en medio de la misa a la que asistía, quedó como recuerdo de las horas finales de Moncada.

—Me avisa al fin qué —escribió Cristian.

—¿Está en misa? —respondió la mujer.

—Sí, del viejo —sentenció el hombre.

Ese fue uno de sus últimos intercambios de mensajes. Nada hacía sospechar que, minutos después, alrededor de las 8:00 de la noche del pasado martes, 20 de octubre, cuando la eucaristía había terminado o estaba por concluir, sería víctima de un ataque a bala.

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Hasta el momento, son muchas las incógnitas sobre los móviles del crimen. Las autoridades investigan por qué dos hombres en motocicleta lo esperaban a las afueras del templo, en la carrera 10 con calle 19.

En medio de la multitud se escucharon los disparos que lo dejaron gravemente herido, mientras los responsables huían del lugar. Un vecino decidió subirlo a su vehículo particular y trasladarlo al Hospital Jorge Cristo Sahium. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido a otro centro asistencial de Cúcuta, donde finalmente falleció.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer lo ocurrido. De Cristian se conoció que era comerciante y que sus allegados lo consideraban un hombre cordial y servicial. Ahora, sus familiares y amigos lamentan su partida y recuerdan también a su madre, fallecida años atrás.

“Ya está con su mamita. Descansa en paz, Cristian”, comentó una amiga de la familia.

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