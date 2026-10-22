¡Qué reflejos!: periodista se salvó de ser atracado dos veces en segundos mientras informaba en Bogotá

El periodista Miguel Ángel Peñaranda, reportero de Noticias Uno y de El Reporte Coronell, sufrió dos intentos de robo mientras participaba en una transmisión en directo la noche del miércoles 21 de octubre en Bogotá.

El hecho ocurrió cuando el comunicador se encontraba en un espacio público y dos hombres que se movilizaban en bicicleta intentaron quitarle el celular, según las imágenes difundidas por el medio de comunicación.

Noticias Uno denunció lo ocurrido a través de su cuenta oficial de X, donde compartió el video del momento. En la grabación se observa que Peñaranda advierte la presencia de los hombres y logra

Reacciones en redes sociales y situación del caso

La publicación del video generó comentarios de usuarios de X, quienes reaccionaron tanto a la forma en que el periodista evitó que le quitaran el teléfono como a las condiciones de seguridad del lugar donde se encontraba.

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Entre los mensajes publicados se encuentran: “Tremendos reflejos los de Peñaranda. Debió ser arquero”; “Yo vi el en vivo y pensé que estaba demasiado expuesto, en Bogotá estar debajo de un puente es muy peligroso”; “Si mal no parece, ese punto es la 26 con Cali, ese puente en la noche es alerta, sobre todo para los ciclistas; perdón, pero el periodista estaba dando el patazo”; y “Estuvo muy expuesto, claro. Triste que tengamos tan normalizado eso, pero a esa hora estar debajo de un puente es difícil”.

Algunos usuarios también plantearon que el lugar podría corresponder a un sector de la avenida Calle 26 con avenida Ciudad de Cali. Sin embargo, esa ubicación no ha sido confirmada oficialmente en la información divulgada sobre el caso.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con los hechos ni se ha informado públicamente si Peñaranda presentó una denuncia formal ante las autoridades.

El episodio quedó registrado durante el ejercicio periodístico y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de los reporteros que realizan transmisiones desde espacios públicos, especialmente durante la noche.