Eva Ferrer irá a EE. UU. a entregar pruebas contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer viajará a Estados Unidos; concretamente a Washington D. C. Allá llevaría pruebas de las denuncias que ha hecho contra la exprimera dama Verónica Alcocer, a quien ha acusado de supuestamente llevar cocaína y dinero en vuelos oficiales hacia Venezuela.

El abogado Jhony Batalla, quien representa a Ferrer, dijo en entrevista con NTN24 que viajará junto a María Soledad Morales, líder de su equipo jurídico, al país norteamericano.

“Como va avanzando el proceso en Colombia, es necesario que esta declaración que Eva Ferrer dio, y la evidencia que manifestó en plena audiencia, los audios que mostró, las fotografías que efectivamente corroboran a nivel de suficiencia que su dicho no es un dicho mentiroso, sean también entregados a los Estados Unidos”, dijo el apoderado de Ferrer.

Según Batalla, Ferrer tiene una cita con el Departamento de Estado y posteriormente con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Diligencia ante la Fiscalía General y vacíos en el material probatorio

La información se conoce justo un día después de que Ferrer dio declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación. Esta se presentó tras cuatro intentos fallidos y varias insistencias.

Durante más de cuatro horas, dio cuenta de su relación con la familia presidencial de ese entonces, explicó cómo llegó al Gobierno y lo que conoció estando en los pasillos de la Casa de Nariño. Sin embargo, no hizo entrega de documentos u otras pruebas, por lo que queda abierta la pregunta de qué sería lo que entregaría a las autoridades norteamericanas.

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Eso sí, ratificó los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el círculo cercano de Alcocer. Las diferentes acusaciones se empezaron a divulgar desde agosto, en unos audios de Ferrer. No obstante, el escándalo volvió a estallar el pasado 10 de octubre, tras una entrevista que la española dio a Semana.

Allí amplió sus declaraciones y señaló a la exprimera dama de presuntamente encabezar una estructura en la que habrían coincidido intereses económicos, influencias políticas y actividades ilícitas. Pero buena parte de sus afirmaciones se basa en información que asegura haber recibido de otras personas y no en hechos que haya presenciado directamente.

Acusaciones por vuelos a Venezuela y respuesta de Verónica Alcocer

Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con supuestos viajes a Venezuela en aeronaves oficiales. Ferrer afirmó que Alcocer habría utilizado el avión asignado a ella para transportar drogas hacia ese país y sostuvo que no se habría tratado de un único desplazamiento.

Durante la entrevista, dijo que existían fotografías en las que Alcocer aparecería descendiendo de una aeronave con maletas grises que contendrían estupefacientes. Pero no las mostró.

Los señalamientos han sido rechazados por la exprimera dama, quien aseguró que durante el Gobierno de Gustavo Petro solo viajó dos veces a Venezuela y que ambos desplazamientos tuvieron como propósito participar en actos protocolarios. Alcocer también sostuvo que en esos viajes no llevó maletas, sino únicamente equipaje de mano, en respuesta a las versiones sobre el supuesto transporte de elementos ilegales.

Con la comparecencia de Ferrer, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de las denuncias y determinar si los señalamientos aportan elementos que permitan establecer posibles conductas delictivas.

Tomado de El Colombiano.

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