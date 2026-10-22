Cámaras trampa registran el paso de un puma en ecosistema de alta montaña en Tolima

El paso de un puma por la Reserva ProAves Loro Fuertesi quedó registrado por una cámara trampa, un dispositivo que permite observar animales silvestres sin necesidad de intervenir directamente en su entorno.

La organización ProAves Colombia compartió el registro a través de sus redes sociales y destacó la importancia del monitoreo de fauna para identificar las especies que habitan sus reservas y conocer mejor la biodiversidad que albergan.

Estos equipos permiten documentar la presencia de animales que pueden pasar inadvertidos durante recorridos convencionales. También ayudan a reunir información sobre sus comportamientos y a comprender cómo utilizan los espacios naturales.

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¿Por qué es importante registrar un puma en una reserva natural?

El seguimiento de especies silvestres aporta datos para orientar las estrategias de conservación. En el caso del puma, un mamífero carnívoro, conocer su presencia en un área protegida permite ampliar la información disponible sobre la fauna que utiliza estos ecosistemas.

ProAves señaló que el monitoreo contribuye a identificar las especies que habitan las reservas y a fortalecer las acciones para proteger la biodiversidad.

La Reserva ProAves Loro Fuertesi está ubicada en Cajamarca, Tolima, en el flanco oriental de la cordillera Central, entre los 2.750 y los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sus ecosistemas incluyen bosque andino, bosque altoandino y páramo, ambientes que albergan distintas especies de fauna silvestre.

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La reserva fue establecida en junio de 2010 por la Fundación ProAves para proteger el hábitat del loro coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi) y de otras aves residentes y migratorias. Su trabajo de conservación también beneficia a otras especies que dependen de los ecosistemas de montaña, donde los bosques y la vegetación ofrecen refugio y condiciones para la supervivencia de la fauna silvestre.

El puma no es el único mamífero de importancia registrado en esta área. Entre las especies que habitan esta área se encuentran el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la danta de montaña (Tapirus pinchaque) y los venados.

En el caso de las aves, la reserva es hábitat de cinco especies de loros amenazados. Entre ellas están el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), el loro coroniazul y el periquito frentirrufo (Bolborhynchus ferrugineifrons). Las tres son endémicas de Colombia, es decir, su distribución natural está restringida al país. También se encuentran el perico paramuno (Leptosittaca branickii) y la cotorra montañera (Hapalopsittaca amazonina).

Con información de El Colombiano.

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