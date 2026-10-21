Colombia y Estados Unidos avanzan en negociaciones para suspender aranceles

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, informó que Colombia continúa las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial recíproco que permita suspender temporalmente los aranceles impuestos a las exportaciones colombianas.

Según el funcionario, la semana pasada un equipo del Ministerio de Comercio estuvo en Washington para avanzar en las conversaciones, junto con la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

Gómez Amín aseguró que las negociaciones avanzan a buen ritmo y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año, aunque aclaró que todavía no hay una decisión definitiva.

“Estamos con los negociadores sentados en la mesa en este momento, revisando artículo por artículo lo que más le conviene a ambos países”, afirmó el ministro, al referirse a los encuentros sostenidos en Washington.

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El funcionario agregó que el objetivo es lograr un acuerdo comercial recíproco que beneficie a ambas naciones. De concretarse, el anuncio podría hacerse en las próximas semanas y la firma se realizaría en diciembre.

Colombia también negocia acuerdos con Japón y El Salvador

Por otra parte, el ministro anunció avances en las negociaciones comerciales con Japón y El Salvador. Sobre este último país, indicó que la firma del acuerdo está prevista para el próximo 11 de diciembre.

“Con Japón venimos avanzando a muy buen ritmo. Esto quiere decir que Colombia está abierta al mundo para que pueda exportar y recibir también inversión extranjera del más alto nivel”, señaló Gómez Amín.

Las conversaciones con estos países hacen parte de los esfuerzos del Gobierno por ampliar las relaciones comerciales de Colombia y abrir nuevas oportunidades para las exportaciones nacionales.

¿Por qué Estados Unidos impuso aranceles a Colombia?

Estados Unidos impuso aranceles del 12,5 % a las exportaciones colombianas, según la información suministrada para esta nota, en medio de cuestionamientos relacionados con las medidas para impedir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

La eventual suspensión de estas medidas dependerá del resultado de las negociaciones entre ambos gobiernos.

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