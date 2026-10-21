Abelardo de la Espriella promete respeto a los jueces y cuestiona las presiones políticas

En un encuentro realizado con las Altas Cortes, el presidente Abelardo de la Espriella señaló su respeto a la rama judicial, recordando las tensiones del gobierno anterior.



"En mi gobierno se acabó el maltrato hacia los jueces. Todo lo contrario: respeto hacia las decisiones judiciales, porque los jueces son el alma de la República de Colombia”, afirmó.



En su intervención en el encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señaló que es normal que el gobierno no este de acuerdo con algunas decisiones que se puedan emitir desde los estrados judiciales.

Puede leer: Ataque con drones explosivos en el casco urbano de El Tarra

No obstante, insistió en que el respeto siempre estará presente desde el lado del gobierno nacional, y que, en medio de cualquier conflicto recurrirá a los recursos y procedimientos judiciales ordenados por la ley.



Además, insistió en que "Lo que jamás debe existir en una democracia es la pretensión de sustituir los argumentos jurídicos por presiones políticas y maltratos a los jueces”.

En sus declaraciones, también expresó su solidaridad con los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que obligó a trasladar a Bogotá el encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previsto en Pereira.



El jefe de Estado señaló que el gobierno no dejará solos a los servidores judiciales afectados y destacó que los recursos de las inscripciones del encuentro se destinarán a apoyarlos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .