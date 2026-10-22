Nacieron los cuatrillizos en Medellín: madre y bebés permanecen bajo observación

Este miércoles 21 de octubre nacieron en Medellín los cuatro bebés varones monocigóticos –es decir, que habrían comenzado su desarrollo a partir de un mismo óvulo fecundado por un espermatozoide– provenientes de Caucasia.

Según se conoció, cerca del mediodía, su madre, María Tapia, entró en labor de parto y cerca de las 4:00 p.m. vieron la luz por primera vez los cuatro niños en la Clínica del Prado, en el oriente de la capital antioqueña. Según le comentó a este diario una fuente cercana al caso, el estado de salud de los bebés es bueno.

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Cabe recordar que Tapia, junto a su marido Jonatan Zapa, habían llegado a esta ciudad procedentes del Bajo Cauca el pasado 4 de octubre para que un equipo médico especializado definiera cómo se llevaría a cabo el parto, buscando garantizar la seguridad de la madre y de los cuatrillizos, toda vez que para esas fechas la mujer ya tenía cerca de 30 semanas de gestación.

Las ecografías y evaluaciones médicas conocidas hasta ese momento indicaban que los cuatro fetos tendrían el mismo origen embrionario y compartirían prácticamente el mismo material genético. Se trata de una condición extraordinariamente poco frecuente que podría aportar información de interés para la ciencia médica en Colombia.

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Tras el parto, debido a que se trataba de un embarazo de alto riesgo, el equipo médico mantiene un seguimiento permanente a las condiciones de salud de María y de los cuatro bebés.

Los niños llevarán por nombres Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago.

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Una probabilidad muy baja

Y es que la probabilidad de que se presente un embarazo de cuatrillizos monocigóticos es extraordinariamente baja: estimaciones citadas en la literatura médica sitúan su frecuencia en alrededor de un caso por cada 15 millones de embarazos.

En Colombia sí existen registros de nacimientos de cuatrillizos, pero no se conocen antecedentes documentados de cuatrillizos monocigóticos. De confirmarse esta condición, María y Jonatan podrían convertirse en los primeros padres en Colombia con un caso de estas características registrado.

Con información de El Colombiano.

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