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Rodrigo Lara sale del Ministerio del Interior: este será su reemplazo
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cambio en su gabinete.
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dsifontes
RODRIGO LARA
La opinión
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Miércoles, 21 de Octubre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Lara Restrepo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario agradeció a Lara Restrepo por el servicio prestado al país y dio la bienvenida a quien asumirá la dirección de esta cartera del Gobierno nacional.

“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario no detalló en el mensaje las razones de la salida de Lara Restrepo ni precisó las circunstancias que rodearon la decisión.

Puede leer: Abelardo de la Espriella promete respeto a los jueces y cuestiona las presiones políticas

Iván Cancino asumirá temporalmente el Ministerio del Interior

Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez Maldonado, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior, según informó el presidente.

La transición se produce en una cartera clave para la articulación entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y el Congreso de la República, así como para los asuntos relacionados con el orden público, la participación ciudadana y las relaciones políticas.

Al finalizar su mensaje, De la Espriella reiteró el compromiso de su administración con el país y acompañó la publicación con las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”.

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