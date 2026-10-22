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Caso talio: extienden orden de captura contra Zulma Guzmán a la espera de su extradición
Tras la prórroga de su orden de captura, la mujer será imputada por homicidio y tentativa de homicidio agravado por el caso del envenenamiento con talio.
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Colprensa
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Jueves, 22 de Octubre de 2026

Un juez de control de garantías prorrogó por un año la orden de captura contra Zulma Guzmán Castro, por haber envenenado presuntamente con talio a dos menores de edad en abril de 2025.

Guzmán no ha podido ser imputada aún porque huyó del país y se encuentra detenida en el Reino Unido a la espera de su extradición a Colombia.

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Sin embargo, la Fiscalía ya radicó la solicitud para que se realice la diligencia en la que se le impute por los delitos de homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado.

En la diligencia, cuya fecha aún no se ha anunciado, Guzmán se conectaría de manera virtual desde su lugar de reclusión en Reino Unido.

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Guzmán permanece recluida en la prisión HMP Bronzefield, un establecimiento de alta seguridad para mujeres ubicado en el condado de Surrey, a las afueras de Londres, Inglaterra.

Fue trasladada a ese centro tras recibir el alta del Hospital de Salud Mental St Charles, en Notting Hill, donde estuvo bajo custodia luego de ser rescatada del río Támesis, el 16 de diciembre de 2025, día en que la Policía Metropolitana le notificó la circular roja de Interpol expedida en su contra.

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