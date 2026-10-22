Procuraduría alerta por riesgo financiero y vencimiento del contrato del FOMAG

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva por dos factores que agravan la situación en la que se encuentra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).



En primer lugar, según advirtió la entidad, el próximo 31 de octubre concluye el contrato fiduciario para la administración de los recursos del fondo.



Este contrato fue firmado en 2023 con la Fiduprevisora, por un plazo de 3 años y vence precisamente a finales de octubre.

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La Procuraduría solicitó al Consejo Directivo del FOMAG que informe qué decisiones se han tomado sobre este contrato de administración y qué medidas se tienen previstas para evitar que se interrumpa la prestación de los servicios de salud de los docentes y sus beneficiarios.



El segundo punto de preocupación para la Procuraduría es que se necesitan recursos adicionales por unos $1,8 billones para financiar el componente de salud durante lo que resta de la vigencia.

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Según advirtió la entidad, aunque el Consejo Directivo aprobó un traslado presupuestal de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, el faltante sigue siendo de $1,84 billones para atender las necesidades proyectadas de la vigencia 2026.



Por esa razón, la Procuraduría le pidió al Ministerio de Hacienda que le informe cuáles gestiones se han adelantado para obtener recursos adicionales y cuáles son los montos solicitados.

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