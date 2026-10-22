Tras tragedia en Ecuador, aparece video de sacerdote colombiano a quien le cayó una cruz

El video de un sacerdote colombiano al que le cayó una cruz volvió a circular en redes sociales después de que un hecho similar acabara con la vida de un religioso en Ecuador. Se trata del padre Óscar Echeverri, quien sufrió el accidente el pasado 28 de abril mientras intentaba cambiar de posición la estructura.

En las imágenes se observa el momento en que la cruz se desprende y cae sobre el sacerdote. La grabación, que había sido compartida meses atrás, tomó relevancia nuevamente tras la muerte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida el 17 de octubre en Guayaquil.

Lea: Procuraduría alerta por riesgo financiero y vencimiento del contrato del FOMAG

El sacerdote Echeverri contó en una publicación de Facebook que el accidente ocurrió mientras grababa contenido para sus redes sociales. Durante la maniobra para mover la cruz, la estructura cayó sobre él y quedó en el video. Junto con la grabación, el sacerdote compartió una reflexión sobre la muerte: “La fecha, la causa y el lugar que nos corresponde morir, ESO SON y no otros”, escribió.

En redes no pasó desapercibido y varios usuarios señalaron las similitudes entre los dos accidentes, aunque ocurrieron en países y fechas diferentes.