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Tras tragedia en Ecuador, aparece video de sacerdote colombiano a quien le cayó una cruz
El caso del padre Óscar Echeverri se hizo viral nuevamente luego de que un hecho similar cobrara la vida del religioso Patricio Sánchez durante una misa transmitida en vivo en Guayaquil.
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Tras tragedia en Ecuador, aparece video de sacerdote colombiano a quien le cayó una cruz
Colprensa
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Jueves, 22 de Octubre de 2026

El video de un sacerdote colombiano al que le cayó una cruz volvió a circular en redes sociales después de que un hecho similar acabara con la vida de un religioso en Ecuador. Se trata del padre Óscar Echeverri, quien sufrió el accidente el pasado 28 de abril mientras intentaba cambiar de posición la estructura.

En las imágenes se observa el momento en que la cruz se desprende y cae sobre el sacerdote. La grabación, que había sido compartida meses atrás, tomó relevancia nuevamente tras la muerte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida el 17 de octubre en Guayaquil.

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El sacerdote Echeverri contó en una publicación de Facebook que el accidente ocurrió mientras grababa contenido para sus redes sociales. Durante la maniobra para mover la cruz, la estructura cayó sobre él y quedó en el video. Junto con la grabación, el sacerdote compartió una reflexión sobre la muerte: “La fecha, la causa y el lugar que nos corresponde morir, ESO SON y no otros”, escribió.

En redes no pasó desapercibido y varios usuarios señalaron las similitudes entre los dos accidentes, aunque ocurrieron en países y fechas diferentes.

 

Así murió el padre Patricio Sánchez durante una misa en Ecuador

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió en Guayaquil, Ecuador, después de que un crucifijo de gran tamaño cayera sobre su cabeza durante una celebración religiosa.

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La misa estaba siendo transmitida en vivo por Facebook. Mientras Sánchez invitaba a los asistentes a orar, la estructura se desprendió y lo golpeó, provocando que se desplomara frente a los feligreses.

En medio de la emergencia, una mujer que se encontraba cerca comenzó a llorar y a pedir ayuda médica. Los asistentes también solicitaron una ambulancia para atender al sacerdote. Sin embargo, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó posteriormente el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y miembros de la familia redentorista.

Antes del accidente, Sánchez Molinari había pronunciado una reflexión sobre la muerte y las prioridades de la vida: “Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, expresó durante la celebración.

Con información de El Colombiano.

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