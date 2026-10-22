Tras tragedia en Ecuador, aparece video de sacerdote colombiano a quien le cayó una cruz

Así murió el padre Patricio Sánchez durante una misa en Ecuador
El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió en Guayaquil, Ecuador, después de que un crucifijo de gran tamaño cayera sobre su cabeza durante una celebración religiosa.
Le puede interesar: Gobierno y oposición de Venezuela pactan revisar leyes y gestionar el oro en Inglaterra
La misa estaba siendo transmitida en vivo por Facebook. Mientras Sánchez invitaba a los asistentes a orar, la estructura se desprendió y lo golpeó, provocando que se desplomara frente a los feligreses.
En medio de la emergencia, una mujer que se encontraba cerca comenzó a llorar y a pedir ayuda médica. Los asistentes también solicitaron una ambulancia para atender al sacerdote. Sin embargo, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó posteriormente el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y miembros de la familia redentorista.
Antes del accidente, Sánchez Molinari había pronunciado una reflexión sobre la muerte y las prioridades de la vida: “Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, expresó durante la celebración.
Con información de El Colombiano.
Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13