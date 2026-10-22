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A la cárcel hombre que pretendía comercializar más de 4.000 aletas de tiburón en Nariño
La captura se ejecutó en un establecimiento comercial de Tumaco. El procesado responderá por tráfico de fauna y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.
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cesarmuñoz
Alas-de-tiburón-capturado
Colprensa
Colprensa
Jueves, 22 de Octubre de 2026

 Un hombre que pretendía vender 4.235 aletas de tiburón en un establecimiento de comercio en el barrio El Bajito de Tumaco (Nariño) fue capturado y enviado a la cárcel por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna.

William Leonardo de la Cruz Valverde vendía además venta de pescados, mariscos y otros productos de mar en el local comercial.

Las aletas pertenecían a especies de tiburones martillo, tigre, sedosos, zorro, cobrizos y puntas negras. De la Cruz, presuntamente, tenía distribuido el material en 13 sacos que tenían un peso superior a 376 kilogramos.

Lea aquí: Cámaras trampa registran el paso de un puma en ecosistema de alta montaña en Tolima

Las aletas provendrían de más de 1.000 tiburones, que habrían sido cercenadas de animales vivos, a los que se les habría causado sufrimiento y después su muerte, además del alto impacto que se provoca en el ecosistema.

Las 4.235 aletas pretendían ser trasladadas y comercializadas en Ecuador.

El procesado no aceptó los cargos y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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