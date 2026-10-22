Ministra Ilva Myriam Hoyos expone retos para fortalecer la acreditación de la educación

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, hizo un llamado a fortalecer la acreditación de la educación superior como pilar para el desarrollo del sector en los próximos años.



Durante su intervención en la conmemoración de los 30 años del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la funcionaría planteó cinco retos para el futuro del Sistema Nacional de Acreditación.



Hoyos enfatizó en que la calidad no puede medirse únicamente por el número de instituciones acreditadas, los programas reconocidos o los procedimientos cumplidos. Para la ministra el verdadero propósito es que la evaluación contribuya efectivamente a mejorar la educación, fortalecer la confianza pública y responder a las necesidades de los estudiantes.



"La acreditación debe ser, ante todo, un instrumento para mejorar la educación y no un fin en sí mismo", afirmó.

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Entre los retos planteados por la ministra se encuentra el fortalecimiento de la dimensión ética de la educación superior, a través de la promoción de instituciones comprometidas con la formación humana.



Cómo segundo punto, Hoyos señaló que las instituciones deben de priorizar los resultados de aprendizaje y la formación integral, evaluando qué aprenden los estudiantes, cómo desarrollan el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.



En esa misma línea, la líder de la cartera educativa enfatizó en la necesidad de reconocer la diversidad territorial e institucional, aplicando criterios que valoren las particularidades de cada institución. En este punto el Ministerio también indicó la necesidad de consolidar una cultura de calidad que forme parte de la vida cotidiana de las instituciones.



Finalmente, la ministra reiteró la necesidad de fortalecer la articulación del sistema de educación superior, mejorar la complementariedad entre instituciones, facilitar las transiciones entre niveles educativos y fortalecer los canales de comunicación y la eficiencia del sistema.



De cara a los próximos treinta años, recordó que el desafío es consolidar un sistema que articule calidad, autonomía y responsabilidad, y que demuestre su aporte a la formación de cada estudiante, al desarrollo de las regiones y al progreso del país.

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