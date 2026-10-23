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Sujetos armados secuestran al comerciante Luis Alfonso Quintero en zona rural de Ocaña
Sujetos armados lo interceptaron cuando se desplazaba en su camioneta hacia la vereda La Rinconada.
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crojas
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Viernes, 23 de Octubre de 2026

La ola de inseguridad y secuestros no da tregua en el municipio de Ocaña. En las últimas horas se reportó el secuestro del comerciante de electrodomésticos Luis Alfonso Quintero Trillos, cuando se movilizaba por la vía que conduce hacia la vereda La Rinconada.

De acuerdo con las declaraciones del secretario de Gobierno municipal, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, los hechos ocurrieron hacia las 7:30 de la noche en inmediaciones de la Institución Educativa Normal Superior. En ese punto, tres hombres en motocicleta al parecer le habrían bloqueado el paso a la camioneta en la que se movilizaba junto a su esposa.

Según información preliminar, los presuntos delincuentes obligaron a descender a la mujer del vehículo y se llevaron al comerciante.

Horas más tarde, la camioneta fue hallada abandonada en esa zona rural, por lo que las autoridades presumen que Quintero fue obligado a caminar por trochas con destino a la región del Catatumbo. Las difíciles condiciones topográficas y lo escarpado del terreno han dificultado las labores iniciales de búsqueda e intervención de la Fuerza Pública.

Lea: Peaje de Lomitas en Villa del Rosario: ¿por qué no se ha ejecutado la orden de demolición?

 

Rechazo institucional y reclamo de seguridad

Tras el hecho, la Alcaldía de Ocaña emitió un comunicado rechazando este hecho y exigiendo la pronta liberación del comerciante.

El alcalde Emiro Cañizares Plata reiteró el llamado al Gobierno Nacional para la creación del Distrito Especial de Policía con el fin de fortalecer el pie de fuerza en la provincia. Asimismo, confirmó que adelanta gestiones para instalar cámaras de vigilancia en corredores viales críticos donde son recurrentes los hurtos y secuestros, como la vía que conduce a la granja El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).

El secuestro de Quintero se suma al de Otoniel Ortega Arévalo, registrado el pasado 6 de octubre en la urbanización El Hatillo, y al del adulto mayor Jorge Trigos Álvarez (75 años), de quien no se tiene información desde el 15 de febrero sin que ningún grupo armado se haya atribuido el hecho.

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