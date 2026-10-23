Sujetos armados secuestran al comerciante Luis Alfonso Quintero en zona rural de Ocaña

La ola de inseguridad y secuestros no da tregua en el municipio de Ocaña. En las últimas horas se reportó el secuestro del comerciante de electrodomésticos Luis Alfonso Quintero Trillos, cuando se movilizaba por la vía que conduce hacia la vereda La Rinconada.

De acuerdo con las declaraciones del secretario de Gobierno municipal, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, los hechos ocurrieron hacia las 7:30 de la noche en inmediaciones de la Institución Educativa Normal Superior. En ese punto, tres hombres en motocicleta al parecer le habrían bloqueado el paso a la camioneta en la que se movilizaba junto a su esposa.

Según información preliminar, los presuntos delincuentes obligaron a descender a la mujer del vehículo y se llevaron al comerciante.

Horas más tarde, la camioneta fue hallada abandonada en esa zona rural, por lo que las autoridades presumen que Quintero fue obligado a caminar por trochas con destino a la región del Catatumbo. Las difíciles condiciones topográficas y lo escarpado del terreno han dificultado las labores iniciales de búsqueda e intervención de la Fuerza Pública.

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