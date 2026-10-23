Sin agua desde hace tres meses: indignación y protestas en el barrio Turbay Ayala de Villa del Rosario

Responde Aqualia
Ante este escenario, Aqualia informó que adelanta acciones para solucionar las deficiencias en el suministro de agua potable que afectan a un grupo de usuarios del barrio Turbay Ayala, principalmente en la carrera 17 y algunos tramos de las calles tercera, cuarta, quinta y sexta.
La compañía también aclaró que la situación no compromete a todo el barrio y que existen dos problemáticas distintas que requieren soluciones diferenciadas.
Explicó que la primera corresponde a usuarios vinculados formalmente al servicio de acueducto, ubicados hasta la carrera 17, quienes han experimentado dificultades en el suministro durante las últimas semanas.
Ante esa situación, aseguró que el equipo técnico de Aqualia realizó visitas de inspección y adelanta las intervenciones necesarias para identificar y corregir las causas de la afectación. De ese modo, espera lograr la normalización del servicio en los próximos días.
La segunda problemática, comunicó la empresa, afecta a las viviendas ubicadas en la zona de ladera, por encima de la carrera 17, que se encuentran fuera de la cota de prestación del servicio.
Lea: Terremotos en Venezuela habrían dejado más de 53.000 muertos, según informe de EE. UU.
“Esta situación obedece a las condiciones topográficas del terreno y a las limitaciones del sistema de acueducto, que opera principalmente por gravedad desde una infraestructura cuya cota de referencia es de 500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una problemática histórica, anterior a la llegada de Aqualia, cuya solución requiere inversiones en infraestructura que permitan superar las actuales limitaciones técnicas”, sostuvo la empresa.
Sin embargo, señaló que, con el propósito de avanzar hacia una solución definitiva, el Concejo Municipal conformó una comisión accidental que dio paso a un comité técnico integrado por representantes de la Alcaldía, Eicviro, la Secretaría de Planeación, la Personería Municipal y Aqualia.
En este espacio, la compañía ha presentado los requerimientos técnicos necesarios para ampliar las posibilidades de suministro hacia las zonas de ladera, una problemática que también afecta a sectores de los barrios Primero de Mayo, Páramo y Antonio Nariño.
Por último, indicó que la ejecución de estas soluciones dependerá de la gestión de recursos para financiar las obras necesarias. Para ello, el alcalde municipal, Camilo Suárez, ha manifestado su voluntad de gestionar recursos propios y de otras entidades.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .