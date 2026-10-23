La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Sin agua desde hace tres meses: indignación y protestas en el barrio Turbay Ayala de Villa del Rosario
Los vecinos del sector decidieron salir a exigir soluciones inmediatas a la empresa prestadora del servicio.
Authored by
juanmarcoantoniorp
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 23 de Octubre de 2026

Vecinos del barrio Turbay Ayala, en Villa del Rosario, realizaron ayer una protesta pacífica frente a las oficinas de la empresa Aqualia por la falta del servicio de agua desde hace ya tres meses.

Durante el plantón, la comunidad afirmó que cerca de 300 personas se están viendo afectadas por este problema. Detallaron que, en la parte alta, los puntos donde se presenta la falta del líquido son las calles tercera, cuarta, quinta y sexta, mientras que, en la parte baja, la calle quinta es la más perjudicada. Según indicó Cecilia Barrera, esta situación ha obligado a los habitantes a dirigirse a otros barrios para poder lavar su ropa y ducharse.

También aseguró que algunos vecinos han optado por pagar carrotanques para suplir sus necesidades.

Siga leyendo: ¿Se congela la reforma pensional? Piden más tiempo para subsanar fallos de la ley

“La escuela de Turbay Ayala también ha tenido que comprar carrotanques ante la falta de agua. Esto ha afectado la limpieza de la institución y la asistencia estudiantil, ya que algunos padres no tienen cómo lavarles los uniformes a sus hijos”, agregó Barrera.

Por su parte, Wilson Machuca, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Turbay Ayala, manifestó que los más afectados por esta situación son los niños y los adultos mayores enfermos.

El miércoles les llegó el agua a los habitantes de Turbay Ayala, pero solo por un día, luego de tres meses de espera.
El miércoles les llegó el agua a los habitantes de Turbay Ayala, pero solo por un día, luego de tres meses de espera.
Aqualia informó que adelanta acciones para solucionar las deficiencias en el suministro de agua potable.
Aqualia informó que adelanta acciones para solucionar las deficiencias en el suministro de agua potable.

Responde Aqualia

Ante este escenario, Aqualia informó que adelanta acciones para solucionar las deficiencias en el suministro de agua potable que afectan a un grupo de usuarios del barrio Turbay Ayala, principalmente en la carrera 17 y algunos tramos de las calles tercera, cuarta, quinta y sexta.

La compañía también aclaró que la situación no compromete a todo el barrio y que existen dos problemáticas distintas que requieren soluciones diferenciadas.

Explicó que la primera corresponde a usuarios vinculados formalmente al servicio de acueducto, ubicados hasta la carrera 17, quienes han experimentado dificultades en el suministro durante las últimas semanas.

Ante esa situación, aseguró que el equipo técnico de Aqualia realizó visitas de inspección y adelanta las intervenciones necesarias para identificar y corregir las causas de la afectación. De ese modo, espera lograr la normalización del servicio en los próximos días.

La segunda problemática, comunicó la empresa, afecta a las viviendas ubicadas en la zona de ladera, por encima de la carrera 17, que se encuentran fuera de la cota de prestación del servicio.

Lea: Terremotos en Venezuela habrían dejado más de 53.000 muertos, según informe de EE. UU.

“Esta situación obedece a las condiciones topográficas del terreno y a las limitaciones del sistema de acueducto, que opera principalmente por gravedad desde una infraestructura cuya cota de referencia es de 500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una problemática histórica, anterior a la llegada de Aqualia, cuya solución requiere inversiones en infraestructura que permitan superar las actuales limitaciones técnicas”, sostuvo la empresa.

Sin embargo, señaló que, con el propósito de avanzar hacia una solución definitiva, el Concejo Municipal conformó una comisión accidental que dio paso a un comité técnico integrado por representantes de la Alcaldía, Eicviro, la Secretaría de Planeación, la Personería Municipal y Aqualia.

En este espacio, la compañía ha presentado los requerimientos técnicos necesarios para ampliar las posibilidades de suministro hacia las zonas de ladera, una problemática que también afecta a sectores de los barrios Primero de Mayo, Páramo y Antonio Nariño.

Por último, indicó que la ejecución de estas soluciones dependerá de la gestión de recursos para financiar las obras necesarias. Para ello, el alcalde municipal, Camilo Suárez, ha manifestado su voluntad de gestionar recursos propios y de otras entidades.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Misa Cristian Moncada
Misa Cristian Moncada
Cristian se pudo ir en paz: la muerte lo esperaba al salir de una misa en Villa del Rosario
La Opinión
Apagón. / Foto: archivo
Apagón. / Foto: archivo
Hay un ‘fantasma’ que asusta a Norte de Santander y las demás regiones de Colombia
Leonardo Favio Oliveros
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Sin agua desde hace tres meses: indignación y protestas en el barrio Turbay Ayala de Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla