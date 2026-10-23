Sin agua desde hace tres meses: indignación y protestas en el barrio Turbay Ayala de Villa del Rosario

Vecinos del barrio Turbay Ayala, en Villa del Rosario, realizaron ayer una protesta pacífica frente a las oficinas de la empresa Aqualia por la falta del servicio de agua desde hace ya tres meses.

Durante el plantón, la comunidad afirmó que cerca de 300 personas se están viendo afectadas por este problema. Detallaron que, en la parte alta, los puntos donde se presenta la falta del líquido son las calles tercera, cuarta, quinta y sexta, mientras que, en la parte baja, la calle quinta es la más perjudicada. Según indicó Cecilia Barrera, esta situación ha obligado a los habitantes a dirigirse a otros barrios para poder lavar su ropa y ducharse.

También aseguró que algunos vecinos han optado por pagar carrotanques para suplir sus necesidades.

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“La escuela de Turbay Ayala también ha tenido que comprar carrotanques ante la falta de agua. Esto ha afectado la limpieza de la institución y la asistencia estudiantil, ya que algunos padres no tienen cómo lavarles los uniformes a sus hijos”, agregó Barrera.

Por su parte, Wilson Machuca, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Turbay Ayala, manifestó que los más afectados por esta situación son los niños y los adultos mayores enfermos.