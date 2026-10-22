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Descartan presencia de artefacto explosivo en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de Cúcuta
Autoridades activaron los protocolos de seguridad tras ser alertados por una llamada.
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crojas
Camilo Daza
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Jueves, 22 de Octubre de 2026

La mañana de este jueves, 22 de octubre, las autoridades en Cúcuta fueron alertadas sobre la presencia de un morral negro con siglas alusivas al Eln, que había sido abandonado en la malla perimetral del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, cerca a la avenida Las Américas.

"Aplicamos el protocolo antiexplosivos al recibir una llamada por parte de la seguridad privada del aeropuerto. Nuestro equipo realizó una carga controlada disruptiva, al verificar no se encuentro ningún elemento explosivo", indicó el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Lea: Once robos en dos meses: volvió a caer Pedro Melchiseded por fleteos en Cúcuta

Tras activar los protocolos de seguridad y realizar la inspección técnica correspondiente, se descartó la presencia de material explosivo en el morral.

 

Entre tanto las operaciones aéreas en el aeropuerto se continúan desarrollando con normalidad.

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