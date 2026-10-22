Descartan presencia de artefacto explosivo en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de Cúcuta

La mañana de este jueves, 22 de octubre, las autoridades en Cúcuta fueron alertadas sobre la presencia de un morral negro con siglas alusivas al Eln, que había sido abandonado en la malla perimetral del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, cerca a la avenida Las Américas.

"Aplicamos el protocolo antiexplosivos al recibir una llamada por parte de la seguridad privada del aeropuerto. Nuestro equipo realizó una carga controlada disruptiva, al verificar no se encuentro ningún elemento explosivo", indicó el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

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Tras activar los protocolos de seguridad y realizar la inspección técnica correspondiente, se descartó la presencia de material explosivo en el morral.