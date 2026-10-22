Tragedia tras la puerta: encontró a su hermana y a su cuñado muertos a disparos en el barrio Virgilio Barco, de Cúcuta

Tras recorrer más de un kilómetro, un hombre llegó desesperado a las instalaciones policiales del barrio Aeropuerto para informarles a los uniformados que su hermana y su cuñado habían sido víctimas de un violento ataque en la parte alta del barrio Virgilio Barco.

Cuando la patrulla llegó al lugar, los vecinos comenzaron a salir de sus casas y se aglomeraron alrededor de la vivienda ubicada en el lote 1 de la calle 27, a la que se accede por un camino de tierra. Sin embargo, al preguntarles por lo sucedido, nadie parecía tener información. Nadie supo, nadie vio.

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Los residentes aseguraron que sintieron miedo al escuchar las detonaciones, antes de las 9:00 de la noche del pasado martes, 20 de octubre. Por eso, en medio de la oscuridad, nadie logró identificar a los responsables ni aportar pistas sobre su huida.

Mientras el rumor de la muerte comenzaba a recorrer el barrio, dentro de la vivienda quedaban rastros de sangre y una escena trágica. La noticia llegó hasta el hermano de la mujer, quien encontró los cuerpos de la pareja tendidos en el suelo y con varios impactos de bala.

Desesperado, el hombre decidió acudir personalmente a las autoridades y regresar con ellas al lugar. Allí, los uniformados acordonaron la escena del crimen y dieron inicio a los actos urgentes de investigación. Gracias al alumbrado público, fue posible identificar varias vainillas de pistola en los alrededores.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se encargó de realizar la inspección técnica y trasladar los cuerpos para los procedimientos judiciales correspondientes. Para sacarlos del lugar, los funcionarios tuvieron que cargarlos unos 60 metros hasta la calle 28, donde había quedado estacionado el vehículo oficial.

Durante la inspección, no encontraron documentos de identidad que permitieran establecer quiénes eran las dos víctimas. Al día siguiente, el piso de la vivienda aún estaba húmedo por las labores de limpieza realizadas durante la noche anterior. La casa permanecía cerrada y algunas pertenencias de las víctimas seguían en el exterior.

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