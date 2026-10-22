¡Pilas! Vía Cúcuta - Ocaña está habilitada a un solo carril

Las lluvias en Norte de Santander continúan causando afectaciones para los habitantes de la provincia de Ocaña. En las últimas horas se reportó un deslizamiento en el punto de referencia 33+563 que comunica a ese municipio con la capital del departamento.

Debido a esta situación, el tránsito por el sector se encuentra habilitado a un solo carril en el sector Alto del Pozo, jurisdicción del municipio de Ábrego, por lo que las autoridades recomiendan transitar con precaución.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) advirtió sobre los efectos de las lluvias aisladas en las carreteras de Norte de Santander, y en el sur del Cesar, ya que en los próximos días podrían seguir afectando la seguridad y movilidad de los usuarios.

Infórmese: Circo del Ejército Nacional llega a Pamplonita con espectáculos gratuitos