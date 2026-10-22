La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
¡Pilas! Vía Cúcuta - Ocaña está habilitada a un solo carril
La restricción se registra en el sector Alto del Pozo, Ábrego.
Authored by
crojas
Ocaña
La opinión
La Opinión
Jueves, 22 de Octubre de 2026

Las lluvias en Norte de Santander continúan causando afectaciones para los habitantes de la provincia de Ocaña. En las últimas horas se reportó un deslizamiento en el punto de referencia 33+563 que comunica a ese municipio con la capital del departamento.

Debido a esta situación, el tránsito por el sector se encuentra habilitado a un solo carril en el sector Alto del Pozo, jurisdicción del municipio de Ábrego, por lo que las autoridades recomiendan transitar con precaución.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) advirtió sobre los efectos de las lluvias aisladas en las carreteras de Norte de Santander, y en el sur del Cesar, ya que en los próximos días podrían seguir afectando la seguridad y movilidad de los usuarios.

Infórmese: Circo del Ejército Nacional llega a Pamplonita con espectáculos gratuitos

Ante este panorama, la entidad recomendó a los conductores moderar la velocidad durante las precipitaciones y, en caso de aguaceros fuertes, detenerse en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Por ahora, se espera que el paso en el corredor vial sea restablecido en su totalidad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Trancones Pinar del Río
Trancones Pinar del Río
Trancones en Pinar del Río, un dolor de cabeza para la movilidad en el área metropolitana de Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Venta de vivienda. / Foto Archivo
Venta de vivienda. / Foto Archivo
ProCúcuta propone un modelo regional de Casa Milagro para facilitar el acceso a vivienda propia
Leonardo Favio Oliveros
Misa Cristian Moncada
Misa Cristian Moncada
Cristian se pudo ir en paz: la muerte lo esperaba al salir de una misa en Villa del Rosario
La Opinión