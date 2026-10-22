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Por no usar los puentes peatonales, ciudadanos se exponen a accidentes en Ocaña
La Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta una campaña en Ocaña para promover el uso de los puentes peatonales, ante los riesgos de accidentes que enfrentan quienes cruzan las vías por lugares no autorizados.
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jsarabia
Los puentes peatonales están subutilizados en Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 22 de Octubre de 2026

La costumbre de algunos habitantes de Ocaña de no utilizar los puentes peatonales ha dado paso a que se registren accidentes de tránsito.

Ante esta situación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta una campaña para concientizar a los transeúntes sobre la importancia de usar esas estructuras para disminuir los índices de siniestralidad. 

El puente de mayor uso en Ocaña es el que está ubicado a la entrada del hospital regional Emiro Quintero Cañizares, donde familiares de los pacientes proceden a utilizarlo para evitar traumatismos mayores.

Sin embargo, las estructuras ubicadas a la entrada del Segundo Distrito de la Policía Nacional sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras y el construido en el Centro Comercial de la Ciudadela Norte no están siendo utilizados, según indicaron las autoridades.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Enrique Noguera Meza, lamentó la manera como algunos ciudadanos han resultado lesionados a pocos metros de esas construcciones, por la falta de precaución a la hora de cruzar las transitadas vías.

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Frente a esto, la dependencia a través de representaciones teatrales busca generar conciencia vial entre conductores y transeúntes para disminuir así los índices de accidentalidad.

Los puentes peatonales están subutilizados en Ocaña.

 

Inteligencia vial

El ingeniero civil, Hernando Ibáñez Rueda, rechazó la actitud de algunas personas que exponen sus vidas cruzando las calles cuando existen estructuras para ello a pocos metros.

Es cuestión de cultura ciudadana, pues la gente se acostumbró a infringir la norma y por pereza asume los riesgos. No gastan dos minutos para hacer el ejercicio y salir seguro al otro lado”, recalcó el profesional al señalar la importancia de utilizar esas construcciones urbanas.

Además, cruzar por debajo de un puente peatonal va en contra del artículo 58 de la Ley 769 de 2002, lo cual constituye una imprudencia grave. Asimismo, la responsabilidad es compartida con el conductor del vehículo, que a menudo debe mantener el control del carro, respetar los límites de velocidad y estar atento.

Los puentes peatonales están subutilizados en Ocaña.

 

Salvar vidas 

El consejero de juventudes de Ocaña, Edwin David Pinzón Pacheco, manifestó que aún falta mucha cultura ciudadana para acatar las normas fundamentales sobre los ejes viales de la ciudad.

“Esas estructuras se levantan en aquellos sitios de mayor congestión vehicular con la firme intención de salvar la vida de los peatones, pero algunas personas no tienen conciencia de los riesgos, especialmente en la avenida Francisco Fernández de Contreras, donde se reportan accidentes de tránsito”, manifestó el vocero cívico.

Por lo mismo, recomendó a padres de familia, profesores y auxiliares de tránsito instruir a niños, jóvenes, adultos e incluso a discapacitados a dedicar el tiempo suficiente para subir las gradas y pasadizos con la finalidad de llegar a puerto seguro.

También insistió en la cultura ciudadana para evitar traumatismos en el tráfico vehicular. 

Debemos acatar y respetar todas las normas de comportamiento humano en aras de una ciudad civilizada. Es imposible asignar un agente de tránsito para que vigile a cada uno”, concluyó.

Los puentes peatonales están subutilizados en Ocaña.

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