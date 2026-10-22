Por no usar los puentes peatonales, ciudadanos se exponen a accidentes en Ocaña

La costumbre de algunos habitantes de Ocaña de no utilizar los puentes peatonales ha dado paso a que se registren accidentes de tránsito.

Ante esta situación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta una campaña para concientizar a los transeúntes sobre la importancia de usar esas estructuras para disminuir los índices de siniestralidad.

El puente de mayor uso en Ocaña es el que está ubicado a la entrada del hospital regional Emiro Quintero Cañizares, donde familiares de los pacientes proceden a utilizarlo para evitar traumatismos mayores.

Sin embargo, las estructuras ubicadas a la entrada del Segundo Distrito de la Policía Nacional sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras y el construido en el Centro Comercial de la Ciudadela Norte no están siendo utilizados, según indicaron las autoridades.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Enrique Noguera Meza, lamentó la manera como algunos ciudadanos han resultado lesionados a pocos metros de esas construcciones, por la falta de precaución a la hora de cruzar las transitadas vías.

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Frente a esto, la dependencia a través de representaciones teatrales busca generar conciencia vial entre conductores y transeúntes para disminuir así los índices de accidentalidad.