¿Se acerca el fin de la Internet como la conocemos? Esto está pasando con la inteligencia artificial

Las máquinas representan la mayoría de las solicitudes que circulan por internet. Según las mediciones de Cloudflare, el 57,4 % de las peticiones web analizadas proviene de sistemas automatizados, mientras que el 42,6 % corresponden a personas. Esto significa que, de cada diez peticiones realizadas a sitios web, aproximadamente seis son generadas por máquinas.

La información registra un cambio en el funcionamiento de la red, construida para la navegación de usuarios interesados, consultar información, comprar productos o interactuar con otras personas.

Los bots más usuales son los rastreadores de los buscadores, sistemas de monitorización, herramientas de seguridad y programas que realizan tareas automáticas. El crecimiento de la inteligencia artificial incorporó rastreadores que recopilan información y agentes capaces de navegar por internet y ejecutar acciones en nombre de los usuarios.

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Cloudflare distingue entre diferentes tipos de sistemas automatizados, incluidos los rastreadores utilizados para búsquedas, los agentes que actúan en tiempo real y los programas que recopilan contenidos para entrenar o perfeccionar modelos de inteligencia artificial.

Una de las razones del crecimiento del tráfico automatizado es la diferencia de escala entre una persona y una máquina. Mientras un usuario puede visitar unas pocas páginas para comparar precios o buscar información, un sistema automatizado puede consultar miles de sitios en cuestión de minutos.

Algunos análisis basados en las mediciones de Cloudflare sitúan la actividad automatizada en Norte América en cerca del 69 %, según una publicación de Antena 3.

“La automatización de internet no comenzó con la inteligencia artificial. Desde hace años existen granjas de bots y de clics utilizadas para generar artificialmente visualizaciones, seguidores o interacciones. También pueden emplearse para difundir contenidos de forma masiva y amplificar mensajes”, se lee en la nota escrita por Luis F. Castillo en el medio antes mencionado.

Tomado de El Colombiano.

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