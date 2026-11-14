Hurtos en manada y homicidios tienen en alerta a habitantes de Los Patios

Los homicidios y hurtos en manada han ido en aumento en el municipio de Los Patios, generando una alta percepción de inseguridad entre la comunidad. De acuerdo con Alexis Díaz, presidente de Asojuntas Urbana, estos hechos se han presentado principalmente en los barrios 12 de Octubre, Chaparral, La Cordialidad y Santa Rosa de Lima.

Sobre los hurtos, el líder social detalló que son cometidos por motociclistas que se movilizan en manada y atacan principalmente a las mujeres. Indicó que este tipo de hechos no solo genera temor, sino que también impacta negativamente en el comercio del municipio.

Asimismo, fuentes comunitarias denunciaron que durante el transcurso de este mes se han presentado dos asesinatos en el municipio, entre ellos el de un comerciante.

“Aunque las autoridades sí han hecho esfuerzos, hace falta mayor pie de fuerza para garantizar la seguridad” expresó un líder comunal.

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Añadió que también se pide que se establezcan zonas seguras con la Policía y se militaricen ciertos sectores.

Por su parte, Alexis Díaz hizo un llamado a la Alcaldía para que se realicen mesas de trabajo con los representantes comunitarios, que permitan establecer un plan de seguridad para el municipio.

Responde la Alcaldía

Frente a los recientes hechos delictivos, Alejandra Pestana, secretaria de Gobierno de Los Patios, aseguró que la semana pasada se realizó un consejo de seguridad en el que se solicitó apoyo al Ejército y a la Policía para adelantar patrullajes y establecer controles.