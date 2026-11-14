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Hurtos en manada y homicidios tienen en alerta a habitantes de Los Patios
Los hechos se han presentado principalmente en los barrios 12 de octubre, Chaparral, La Cordialidad y Santa Rosa de Lima.
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Operativos en Los Patios
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 14 de Noviembre de 2026

Los homicidios y hurtos en manada han ido en aumento en el municipio de Los Patios, generando una alta percepción de inseguridad entre la comunidad. De acuerdo con Alexis Díaz, presidente de Asojuntas Urbana, estos hechos se han presentado principalmente en los barrios 12 de Octubre, Chaparral, La Cordialidad y Santa Rosa de Lima.

Sobre los hurtos, el líder social detalló que son cometidos por motociclistas que se movilizan en manada y atacan principalmente a las mujeres. Indicó que este tipo de hechos no solo genera temor, sino que también impacta negativamente en el comercio del municipio.

Asimismo, fuentes comunitarias denunciaron que durante el transcurso de este mes se han presentado dos asesinatos en el municipio, entre ellos el de un comerciante.

“Aunque las autoridades sí han hecho esfuerzos, hace falta mayor pie de fuerza para garantizar la seguridad” expresó un líder comunal.

Lea: Exportaciones fantasmas habrían vinculado a Arvey Duque a red de lavado de activos en Cúcuta

Añadió que también se pide que se establezcan zonas seguras con la Policía y se militaricen ciertos sectores.

Por su parte, Alexis Díaz hizo un llamado a la Alcaldía para que se realicen mesas de trabajo con los representantes comunitarios, que permitan establecer un plan de seguridad para el municipio.

Responde la Alcaldía
Frente a los recientes hechos delictivos, Alejandra Pestana, secretaria de Gobierno de Los Patios, aseguró que la semana pasada se realizó un consejo de seguridad en el que se solicitó apoyo al Ejército y a la Policía para adelantar patrullajes y establecer controles.

Consejo de seguridad - Los Patios

 

“El Ejército ha hecho fuertes esquemas alrededor de los anillos viales y la Policía, a través de las unidades de reacción, está patrullando las calles. Adicional a ello, hubo un aumento de algunas unidades de vigilancia por parte de la Policía”, precisó la funcionaria, quien señaló que estos operativos se están realizando durante todo el día.

Igualmente, afirmó que estas medidas se mantendrán hasta que se logre recuperar la tranquilidad en el municipio.

También mencionó que en los puntos críticos se mantendrán las estrategias de control, al igual que en el corredor vial, donde habrá vigilancia por parte de los militares.

“Los operativos realizados en Cúcuta y Villa del Rosario han provocado que la delincuencia se movilice a otros municipios, como en este caso Los Patios. Con los mencionados operativos estamos mitigando la criminalidad, pero el llamado a la comunidad también es a denunciar a tiempo cualquier persona o situación sospechosa”, concluyó.

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