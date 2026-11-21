Un operativo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía de Norte de Santander, en la vereda Las Liscas de Ocaña, cerca de donde el alcalde Emiro Cañizares lideraba un encuentro con la comunidad, desató, al parecer, un cruce de disparos.

Esa situación originó el rumor en redes sociales de un presunto atentado contra el mandatario, quien salió a aclarar lo ocurrido luego de que se tergiversaran los hechos.

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“Mientras se desarrollaba la actividad, el Gaula de la Policía adelantaba el seguimiento, al parecer, a un vehículo según la información entregada por la fuente policial”, dijo Emiro Cañizares.

El funcionario reiteró que “son falsas las versiones que relacionan dicha situación con el desarrollo de la jornada institucional”. “Es importante no replicar contenidos sin verificar su procedencia y acudir siempre a los canales oficiales”, apuntó.

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Se conoció que los uniformados perseguían a un hombre que se movilizaba en un automóvil, quien posteriormente decidió detener la marcha, bajarse del vehículo y dejarlo abandonado a poca distancia de donde el mandatario se encontraba en labores de gobierno.

“Quiero agradecer a la ciudadanía la solidaridad y damos un parte de tranquilidad. Seguimos trabajando y avanzando en la agenda que teníamos prevista”, recalcó el alcalde.

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