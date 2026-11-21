En un callejón sin salida, acorralados contra una pared y una puerta de metal reforzado, varios habitantes de calle fueron blanco de una ráfaga de tiros que convirtió el lugar en una escena de muerte. El ataque se suma a una sangrienta escalada de violencia que mantiene en alerta a esta población en Cúcuta, donde las cifras de asesinatos ya son alarmantes en lo que va de la semana.

Seis muertos y tres heridos en apenas cinco días evidencian el recrudecimiento de la disputa entre bandas delincuenciales por el negocio del microtráfico. Las características de los ataques hacen creer a las autoridades que se trataría de atentados indiscriminados, no dirigidos directamente contra las víctimas, sino de acciones con las que se busca enviar un mensaje.

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Y el mensaje dejado en una callejuela de la calle 22, sobre el canal de aguas lluvias que atraviesa el barrio Cuberos Niño, es el más sangriento de esta racha.

Una mujer asesinada, dos hombres muertos y una pareja herida es el saldo de una masacre perpetrada en aquel oscuro callejón, en la madrugada de ayer, 20 de noviembre. La mujer sería conocida como la Negra Paola.

Resguardado bajo los árboles, un numeroso grupo de habitantes de calle se encontraba reunido hasta que su rutina fue interrumpida por disparos. Nadie vio nada. Los sobrevivientes no han querido relatar más detalles, aparte de que varios hombres armados llegaron y dispararon indiscriminadamente, sin que aparentemente tuvieran un objetivo específico.

En el sitio quedaron tendidos cinco cuerpos: dos mujeres y tres hombres. A su alrededor, el charco de sangre se hacía cada vez más grande, mientras que en la puerta de metal que tenían a sus espaldas quedaron marcados dos impactos de bala. En la escena también fueron encontrados varios casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros y trozos de plomo.

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La situación fue reportada a las autoridades, mientras que la pareja fue trasladada a un centro asistencial. Los lesionados fueron identificados como Evelyn Dayana Cárdenas Martínez y el venezolano Rafael Enrique Ovalles Barrios. Se conoció que la mujer permanece en delicado estado de salud y, al cierre de esta edición, continuaba bajo pronóstico reservado.

El caso se registra en medio de la tercera y más sangrienta oleada de violencia contra los habitantes de calle en Cúcuta durante este año. Los registros indican que ya son más de 20 las víctimas mortales de estos ataques en lo corrido de 2026.

A esta masacre se suman los hechos ocurridos desde el martes, cuando una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido en Punta Brava. Al día siguiente, otro hombre fue asesinado precisamente en el canal de Cuberos Niño. Esa misma mañana, se perpetró otro crimen en San Miguel, donde un hombre recibió un disparo en la cabeza y murió horas más tarde en un centro asistencial.

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