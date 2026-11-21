El luto y el temor se apoderaron del sector conocido como La Talanquera, en la zona rural de Tibú, luego de que uno de sus habitantes más tradicionales muriera en un nuevo ataque mortal con drones explosivos.

Siga leyendo: La Curva Pelelojo, Punta Brava y San Miguel, escenarios de ola de violencia contra habitantes de calle en Cúcuta

Se trata de Alirio Herrera Basto, conocido en aquella comunidad como don Alirio, a quien describían como un campesino noble y trabajador, que no tenía relación alguna con los dos grupos armados que se disputan el control de estos territorios en medio del conflicto armado.

"¡Qué triste ver hasta dónde ha llegado esta guerra absurda y nefasta entre dos grupos que deberían luchar en favor del pueblo, no en contra, trayendo dolor a los catatumberos!", expresó un allegado de la víctima.

El estruendo de varias explosiones se escuchó durante la noche del pasado jueves, 19 de noviembre. Una de ellas cayó sobre la humilde vivienda de láminas de zinc y tablas donde residía el adulto mayor, de 64 años. El estallido le provocó graves lesiones en las piernas.

Sus vecinos lo encontraron tendido en el suelo, sobre un prominente charco de sangre. De inmediato trataron de auxiliarlo e incluso le acomodaron un apoyo debajo de la cabeza para que estuviera más cómodo mientras agonizaba. Sin embargo, minutos después se confirmó su muerte.

Aunque por el momento se desconoce quién fue el responsable del ataque, fuentes extraoficiales señalan al Eln como posible autor de la acción.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 .