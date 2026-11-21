Cinco artefactos explosivos de alto poder destructivo fueron localizados y destruidos de manera controlada por tropas del Ejército Nacional en la vereda Aguas Claras, zona rural de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por la Trigésima Brigada, los explosivos habrían sido instalados por presuntos integrantes de grupos armados ilegales que operan en la región, con el propósito de impedir el avance de las tropas.

La destrucción de los artefactos estuvo a cargo de técnicos especializados en explosivos (EOD) del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 ‘General Francisco de Paula Santander’.

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Según el Ejército, una eventual detonación habría puesto en riesgo la vida de los uniformados que transitan por el sector, así como la de los habitantes de las comunidades cercanas.

La institución señaló que la instalación de estos elementos constituye una posible vulneración del Derecho Internacional Humanitario, debido al peligro que representan para la población civil.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué grupo armado se atribuye la instalación de los explosivos.