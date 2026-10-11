¡Hay nueva reina! María Alejandra López se quedó con la corona de Miss Universe Colombia

María Alejandra López Pérez, de Risaralda, fue elegida este sábado 10 de octubre de 2026 como la nueva Miss Universe Colombia, durante la noche de gala que se celebró en el Salón Jumbo del Country Club Club.

El favoritismo de María Alejandra se empezó a notar desde el primer concurso individual al ser elegida con el mejor cuerpo en el Miss Figura de Bodytech.

En cada una de las presentaciones durante la noche fue de las más aplaudidas por el público presente y también por los que presenciaron el certamen por las redes sociales.

Primero el desfile en traje de baño de las candidatas

El primer desfile fue el traje de baño, donde las candidatas desfilaron frente al jurado y público que estuvo presente en el Jumbo del Country Club.

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Acto seguido llegó la presentación de Maia, que puso a gozar a los presentes en la noche de gala de Miss Universo, con su repertorio musical de ritmos caribeños y su linda voz que deleitó e impregnó de energía a los asistentes.

Después llegó el momento del desfile en traje de gala, donde las candidatas volvieron a ponerse bajo el ojo escrutador del jurado y del público, que se inclinó por la señorita Risaralda al igual que en el desfile de traje baño, donde Atlántico también recibió buenos comentarios, al igual que Valle del Cauca y Santander.

Antes de la escogencia de las diez mejores se escogió a la Mejor Sonrisa Universe y fue para Región Andina.

Luego llegó el momento en el cual el jurado empezó a mostrar los puntajes para las 10 primeras que iban a una siguiente ronda.Ellas fueron: Magdalena, Atlántico, Amazonas, Medellín, Región Andina, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Córdoba y Risaralda, quien fue la más votada por el público.

Estas 10 candidatas tuvieron un minuto para responder la pregunta sobre cuál es el legado que dejarían en caso de ser elegida Miss Universo Colombia.

Luego de ser evaluadas sus respuestas por parte del jurado, este escogió a los cinco mejores mini discursos y fueron las que llegaron a final.

Las cinco finalistas escogidas fueron las siguientes: Región Andina, Medellín, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda.

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El top de las cinco finalistas fueron sometidas a las preguntas del jurado calificador y tuvieron 30 segundos para responder. Con base en sus respuestas, el jurado escogió a la virreina y princesas.

Pero antes estuvo en escena el dúo Tercer Cielo, que cantó canciones pop latino, cristiana, baladas con mensajes de feudos esperanza.

Acto seguido los presentadores revelaron el nombre de la cuarta finalista fue Valle del Cauca, la tercera finalista fue Antioquia y segunda finalista fue Región Andina después se quedaron con las dos finalistas que fueron Risaralda y Medellín.

Y la nueva Miss Universe Colombia es: María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda.

La ganadora representará a Colombia en Miss Universe Internacional que se celebrará en Puerto Rico en el mes de noviembre del presente año.

Tomado de El Universal.

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