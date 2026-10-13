Marvel reveló algunos de sus más importantes y próximos estrenos

El elenco y los realizadores de las próximas series de Marvel Television y Marvel Animation que llegarán próximamente a Disney+ participaron de la New York Comic-Con en un panel especial dedicado a los títulos más esperados del estudio.

El evento incluyó una proyección sorpresa del primer episodio de 'VisionQuest', la nueva serie original que se estrena el 14 de octubre en la plataforma de streaming de Disney+.

El primero anuncio fue 'Zodiac', la nueva serie de acción real de Marvel Television que se encuentra actualmente en etapa de casting y comenzará su producción en 2027. La serie estrena en Disney+ en 2028.

Además, 'Marvel Zombies' de Marvel Animation regresa con tres nuevas temporadas de dos partes: 'Marvel Zombies: Winter Soldier (Halloween 2027)', 'Marvel Zombies: Fist of Khonshu (Halloween 2028)' y 'Marvel Zombies: The Last Guardian (Halloween 2029)'.

También se compartió en exclusiva para los más de tres mil fanáticos presentes un adelanto de la tercera temporada de la aclamada serie animada de 'Marvel Animation X-Men ’97'.

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Luego Brandon Davis, conductor de 'The Brandon Davis Show', presentó al showrunner Jeff Trammell quien habló sobre la segunda temporada de 'Tu amigo y vecino: Spider-Man.' Trammell anunció que la nueva temporada se estrena en Disney+ el 13 de enero de 2027.

Davis convocó al elenco de la temporada final de 'Daredevil: Born Again', reuniendo en el escenario a Charlie Cox, Krysten Ritter y Finn Jones quienes compartieron imágenes exclusivas de la tercera temporada, que llega a Disney+ en 2027.

A continuación, Paul Bettany (Vision) y James Spader (Ultron) se sumaron al showrunner Terry Matalas y a los coprotagonistas Ruaridh Mollica y Emily Hampshire para conversar en un panel sobre 'VisionQuest' y presentar un adelanto exclusivo de la serie.

Como sorpresa final, el elenco anunció que los asistentes de la New York Comic-Con podrían disfrutar de una proyección especial del primer episodio. Además, todos recibieron un mini póster exclusivo al salir del centro de convenciones.

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