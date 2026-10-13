Aliste rutas alternas: habrá cierre de vías este miércoles en Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta anunció cierres viales para este miércoles 14 de octubre, debido a una movilización nacional que se llevará a cabo en la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por la administración municipal, las restricciones comenzarán a las 8:00 de la mañana y comprenderán varios corredores viales del área urbana, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación.

Lea: Estados Unidos apoyará la seguridad en Norte de Santander ante incremento de la delincuencia

Entre los puntos contemplados para el cierre se encuentra la sede principal del SENA, ubicada en el barrio Pescadero, el Canal Bogotá, avenida Diagonal Santander, Avenida Cero, calle 10, avenida 8, calle 11, avenida 6, calle 13 y el parque La Victoria.