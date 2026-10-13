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Aliste rutas alternas: habrá cierre de vías este miércoles en Cúcuta
El cierre comenzará a las 8:00 de la mañana y afectará varios corredores de la ciudad.
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crojas
Panorámica de Cúcuta/Foto Carlos Ramírez
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Martes, 13 de Octubre de 2026

La Alcaldía de Cúcuta anunció cierres viales para este miércoles 14 de octubre, debido a una movilización nacional que se llevará a cabo en la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por la administración municipal, las restricciones comenzarán a las 8:00 de la mañana y comprenderán varios corredores viales del área urbana, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación.

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Entre los puntos contemplados para el cierre se encuentra la sede principal del SENA, ubicada en el barrio Pescadero, el Canal Bogotá, avenida Diagonal Santander, Avenida Cero, calle 10, avenida 8, calle 11, avenida 6, calle 13 y el parque La Victoria.

 

Ante estas medidas, la Alcaldía invitó a los ciudadanos a utilizar vías alternas para evitar contratiempos en sus desplazamientos y pidió acatar las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán orientando la movilidad.

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