Bomberos luchan por apagar incendio en el centro de Cúcuta

En la mañana de este domingo se registra un incendio en un establecimiento comercial ubicado en la avenida octava con calle novena, en Cúcuta.

Unidades del Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el lugar y trabajan para controlar las llamas.

Debido a la emergencia, varias vías del sector permanecen cerradas mientras las autoridades mantienen acordonada la zona.

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