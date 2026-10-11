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Bombardean campamentos de las disidencias de las Farc en el Catatumbo
Tres guerrilleros habrían sido dados de baja.
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valents2121
Disidencias de 'Mordisco' y 'Calarcá' carnetizan a civiles en Meta y Guaviare
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Domingo, 11 de Octubre de 2026

Las Fuerzas Militares, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, bombardearon un campamento de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, entre la noche de este sábado 10 y la madrugada de este domingo 11 de octubre.

De acuerdo con información preliminar, varios integrantes de este grupo armado habrían muerto durante la operación.

Hasta el momento, se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre los resultados del bombardeo.

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